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Хотели украсть технологию вакцины от COVID-19: хакерам КНДР удалось взломать Pfizer - CNN

17 февраля 2021, 10:40

Когда произошла атака на Pfizer — неизвестно. В компании эту информацию комментировать отказались.

Северная Корея
Официально в Северной Корее коронавируса нет / Фото Reuters

Хакерам КНДР удалось взломать американскую фармацевтическую компанию Pfizer при попытке украсть технологию вакцины от коронавируса COVID-19.

Об этом со ссылкой на южнокорейского депутата Ха То Кина передает CNN. Сначала он сообщал, что были попытки кражи основных технологий вакцин и лекарств от коронавируса. А сегодня, 17 февраля, Ха То Кин подтвердил, что технология Pfizer была взломана.

Отмечается, что хакеры пытались взломать ряд фармкомпаний, которые разрабатывают вакцины и лекарства от COVID-19, несколькими способами, в том числе и через административную сеть правительства Южной Кореи.

Когда произошла атака на Pfizer — неизвестно, в компании эту информацию комментировать отказались.

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Коронавирус в Северной Корее – что известно:

  • Официально Пхеньян не сообщал ни об одном больном COVID-19, хотя эта информация не вызывает значительного доверия у специалистов.
  • Известно, что в стране ввели некоторые ограничительные меры. В частности, граждан обязали носить защитные маски и регулярно проводить дезинфекцию, а также запретили курить в общественных местах.
  • В январе стало известно, что власти Северной Кореи якобы подали заявку на получение вакцин от коронавируса в рамках Глобального механизма распределения вакцин от COVID-19 (COVAX).

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