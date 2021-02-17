Хотели украсть технологию вакцины от COVID-19: хакерам КНДР удалось взломать Pfizer - CNN

Официально в Северной Корее коронавируса нет / Фото Reuters

Хакерам КНДР удалось взломать американскую фармацевтическую компанию Pfizer при попытке украсть технологию вакцины от коронавируса COVID-19.

Об этом со ссылкой на южнокорейского депутата Ха То Кина передает CNN. Сначала он сообщал, что были попытки кражи основных технологий вакцин и лекарств от коронавируса. А сегодня, 17 февраля, Ха То Кин подтвердил, что технология Pfizer была взломана.

Отмечается, что хакеры пытались взломать ряд фармкомпаний, которые разрабатывают вакцины и лекарства от COVID-19, несколькими способами, в том числе и через административную сеть правительства Южной Кореи.

Когда произошла атака на Pfizer — неизвестно, в компании эту информацию комментировать отказались.

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