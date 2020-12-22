"Хреном дело не решить": Комаровский раскритиковал "народные рецепты" против коронавируса

Комаровский раскритиковал народные средства в борьбе с COVID-19 / УНИАН

Известный украинский врач педиатр Евгений Комаровский рассказал, чем плохи "народные" средства для укрепления иммунитета, в период пандемии коронавируса, такие как лук, чеснок, хрен и рецепты на их основе.

По словам Комаровского, основой противостояния организма с попавшим в него вирусом, в том числе и COVID-19, безусловно, является крепкий иммунитет.

"Как только я скажу, что с помощью лука или чеснока, и особенно с помощью хрена можно повысить иммунитет, мы тут же обнаружим, как цены на лук, хрен и чеснок поднимутся в несколько раз, и виноват, естественно, будет Комаровский, который находится в жестком сговоре с производителями", ― рассуждает врач.

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Врач советует не искать решения проблем со здоровьем в "народных" средствах, а "жить по-человечески ― заниматься "физическими нагрузками, улыбаться, оторваться от дивана".

"Хрен, лук и чеснок ― вообще не главное. Вам всем очень хочется не отрывать попу от дивана, ничего не делать, прийти домой, включить сериал, взять в руки смартфон и сидеть, а ваш ребенок в это время с чипсами сидит перед телевизором, а вы говорите: "Сейчас я ему дам хрена, и у него как повысится иммунитет", дай ему бог здоровья… Идите не свежий воздух, хреном эту проблему не решить", ― сказал Комаровский.

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В то же время, по словам врача, от лука и чеснока есть реальная польза, если как минимум наесться ими, "то люди в транспорте от вас будут шарахаться, и вы сможете поддерживать социальную дистанцию".

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