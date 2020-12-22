УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

"Хреном дело не решить": Комаровский раскритиковал "народные рецепты" против коронавируса

22 декабря 2020, 23:09

Врач советует не искать решения проблем со здоровьем в "народных" средствах.

Комаровский раскритиковал народные средства в борьбе с COVID-19 / УНИАН

Известный украинский врач педиатр Евгений Комаровский рассказал, чем плохи "народные" средства для укрепления иммунитета, в период пандемии коронавируса, такие как лук, чеснок, хрен и рецепты на их основе.

По словам Комаровского, основой противостояния организма с попавшим в него вирусом, в том числе и COVID-19, безусловно, является крепкий иммунитет.

"Как только я скажу, что с помощью лука или чеснока, и особенно с помощью хрена можно повысить иммунитет, мы тут же обнаружим, как цены на лук, хрен и чеснок поднимутся в несколько раз, и виноват, естественно, будет Комаровский, который находится в жестком сговоре с производителями", ― рассуждает врач.

Читайте такжеКомаровский рассказал, как защититься от нового штамма коронавируса​

Врач советует не искать решения проблем со здоровьем в "народных" средствах, а "жить по-человечески ― заниматься "физическими нагрузками, улыбаться, оторваться от дивана".

"Хрен, лук и чеснок ― вообще не главное. Вам всем очень хочется не отрывать попу от дивана, ничего не делать, прийти домой, включить сериал, взять в руки смартфон и сидеть, а ваш ребенок в это время с чипсами сидит перед телевизором, а вы говорите: "Сейчас я ему дам хрена, и у него как повысится иммунитет", дай ему бог здоровья… Идите не свежий воздух, хреном эту проблему не решить", ― сказал Комаровский.

Читайте также​Комаровский объяснил, почему тесты на коронавирус часто врут

В то же время, по словам врача, от лука и чеснока есть реальная польза, если как минимум наесться ими, "то люди в транспорте от вас будут шарахаться, и вы сможете поддерживать социальную дистанцию".

Доктор Комаровский - о чем ранее сообщал Главред:

  • Комаровский развенчал популярный миф о детях и коронавирусе. По его словам, в 50% случаев вы даже не заметите, что ребенок болен коронавирусом.
  • Врач-педиатр считает, что для большинства детей коронавирус реальной угрозы не представляет.
  • Евгений Комаровский подверг жесткой критике меры предосторожности в борьбе с коронавирусом COVID-19 в школах и детских садах. По его словам, руководство учебных учреждений озабочено только соблюдением масочного режима и наполнением санитайзеров антисептиками, но забывают о циркуляции свежего воздуха.
  • Также Комаровский назвал лекарства, которые категорически нельзя принимать при коронавирусе.

Евгений Комаровский коронавирус в Украине коронавирус новости симптомы коронавируса
Сейчас вы просматриваете новость «"Хреном дело не решить": Комаровский раскритиковал "народные рецепты" против коронавируса». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Новый штамм коронавируса добрался до Украины: медик рассказал об опасностиНовый штамм коронавируса добрался до Украины: медик рассказал об опасности Сбивать или не сбивать температуру при COVID-19: инфекционист объяснила нюансыСбивать или не сбивать температуру при COVID-19: инфекционист объяснила нюансы Дороже, чем ожидалось: озвучена цена вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTechДороже, чем ожидалось: озвучена цена вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech Врач рассказала, как уберечься от "матового стекла" на легких при COVID-19Врач рассказала, как уберечься от "матового стекла" на легких при COVID-19 Новая опасность для мира: мутировавший коронавирус уже обнаружили на трех континентахНовая опасность для мира: мутировавший коронавирус уже обнаружили на трех континентах
Следующий материал

Последние новости

23:09
"Хреном дело не решить": Комаровский раскритиковал "народные рецепты" против коронавируса
22:56
Коронавирус в Украине 22 декабря: выздоровели почти вдвое больше людей, чем заболели Видео
22:24
Франция обнадежила Украину заявлением о вакцине от COVID-19 Видео
22:22
Путин и Макрон обсудили ситуацию в Украине: о чем говорили Видео
22:03
"Как ты просил": вдова Кернеса пообещала выполнить последнюю просьбу Видео
Реклама
21:45
Вакцина от коронавируса: Разумков предупредил украинцев о риске Видео
21:23
Негодующие ФОПы устроили "коридор позора" зрителям концерта студии Квартал-95 Видео
21:23
Гороскоп для всех на 23 декабря: обманчивое чувство, жесткая схватка и старт болезней Видео
21:15
Комаровский рассказал, как защититься от нового штамма коронавируса​ Видео
21:12
Разумков раскритиковал решение Кабмина по Витренко Видео
21:04
Компания CD Projekt Red рассказала о продажах Cyberpunk 2077 после катастрофического старта
20:48
Самые модные серебристые платья на Новый год 2021 - фото Фото Видео
20:44
В BioNTech рассказали о вакцине против нового штамма COVID-19
20:42
Отмена локдауна: Степанов рассказал подробности о карантине в Украине Видео
20:22
В Слуге народа ответили на требования ФОПов Видео
20:18
Синдром токсического шока: симптомы и факторы риска Видео
20:15
Steam готовится опустошать кошельки покупателей – в магазине стартовала зимняя распродажа
19:52
Следователь озвучил мрачный прогноз о судьбе Навального Видео
19:43
Врач объяснила, чем опасен новый штамм коронавируса Видео
19:20
Выяснилось, какую вакцину от COVID-19 скорее всего получит Украина Видео
Реклама
19:14
В королевскую битву Fortnite прибыл истинный король Ваканды Видео
19:11
"Зе, ответь за базар": ФОПы на концерте Квартала пытаются нажать на президента Видео
19:06
Звезда фильма Карнавал Ирина Муравьева в попала в больницу в тяжелом состоянии
18:49
В МИД Украины прошлись по словам Путина о "помощи Донбассу" Видео
18:45
Цены на газ в Украине снова подняли Видео
18:32
Анита Луценко вступилась за Ксению Мишину перед хейтерами
18:25
В Госстате поведали, на что украинцы тратят больше всего денег
18:17
Центр Киева остановился в огромных пробках: где проехать невозможно Видео
18:00
Опасности и второй шанс: подробный лунный календарь на январь 2021 года
17:56
Нерегулярные месячные: симптомы заболевания и причины Видео
17:50
​В Украине подорожает проезд в маршрутках и автобусах​: сколько будем платить Видео
17:48
Поездка в Америку 2 - вышел первый трейлер фильма Видео
17:46
Не забывайте заглядывать в Epic Games Store – сегодня там раздают высокооцененную украинскую игру
17:40
Кулинарная зрада: в популярном ресторанном гиде назвали борщ "русским супом" Видео
17:40
Бунтующие ФОПы давят на Зеленского: тысячи бизнесменов пошли на концерт Квартала Видео
17:39
Беглый экс-чиновник Сергей Кучер строит элитный ЖК прямо на кладбище
17:31
6 продуктов для здоровой простаты: что нужно кушать Видео
17:22
Юлия Панкова назвала продукты для поддержания иммунитета зимой
17:14
​Погода наделает беды: в Украину несется опасный циклон Видео
17:06
Игровые студии и издатели со всего мира поздравляют геймеров с новогодними праздниками Фото
Реклама
17:05
В моде непринужденная челка в стиле 60-х, которая подходит всем: фото Видео
16:40
10 лучших продуктов для исцеления после тяжелой болезни Видео
16:32
Официально: Иран опубликовал отчет о причинах крушения Боинга МАУ Видео
16:31
Авиакатастрофа под Чугуевом: арестован командир военной части Видео
16:30
Начинают с января 2021: когда и где МОЗ проведет вакцинацию населения от COVID-19 Видео
16:09
Новый враг государства: Минкульт добавил в черный список актера-путинца Видео
16:05
"Россия уйдет из Крыма и Донбасса": в Кабмине сделали заявление о плане Б Видео
15:39
Sony устроила грандиозную распродажу в PS Store с большими скидками на главные хиты 2020
15:02
Против Путина совершили чудовищной силы оккультный обряд Видео
14:57
Названо условие возобновления Украиной поставок воды в Крым Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять