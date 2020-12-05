Худшее – впереди: врач предупредил о третьей волне COVID-19 и назвал даты

Число больных коронавирусом будет расти, говорит врач / Фото Reuters

В Украине будет три волны заболевания коронавирусом, заявил львовский врач Тарас Жиравецкий.

Как подчеркнул он в эфире ТСН, первая волна COVID-19 (переболело 5-10% населения) уже прошла.

По его словам, на сегодня в Украине продолжается вторая волна коронавируса, которая началась с конца лета.

"Сейчас у нас вторая волна, которая началась, практически, в августе, и теоретически она должна достичь пика где-то в конце января — начале февраля", – сказал он.

Медик прогнозирует, что после этого ожидается спад заболеваемости (5-6 месяцев), когда уменьшится количество суточных случаев заболевания и госпитализаций.

"А потом, где-то в середине августа, теоретически, должна прийти третья волна, где может переболеть 25-30% населения. И она продлится примерно 6-8 месяцев", – отметил врач.

Сейчас, добавляет Жиравецкий, в Украине наблюдается тенденция к нарастанию госпитализации. К середине лета ситуация с коронавирусом станет легче.

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Коронавирус в Украине: