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Худшее – впереди: врач предупредил о третьей волне COVID-19 и назвал даты

5 декабря 2020, 15:13
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В Украине наблюдается тенденция к нарастанию госпитализации, отметил Тарас Жиравецкий.

коронавирус
Число больных коронавирусом будет расти, говорит врач / Фото Reuters

В Украине будет три волны заболевания коронавирусом, заявил львовский врач Тарас Жиравецкий.

Как подчеркнул он в эфире ТСН, первая волна COVID-19 (переболело 5-10% населения) уже прошла.

По его словам, на сегодня в Украине продолжается вторая волна коронавируса, которая началась с конца лета.

"Сейчас у нас вторая волна, которая началась, практически, в августе, и теоретически она должна достичь пика где-то в конце января — начале февраля", – сказал он.

Медик прогнозирует, что после этого ожидается спад заболеваемости (5-6 месяцев), когда уменьшится количество суточных случаев заболевания и госпитализаций.

"А потом, где-то в середине августа, теоретически, должна прийти третья волна, где может переболеть 25-30% населения. И она продлится примерно 6-8 месяцев", – отметил врач.

Сейчас, добавляет Жиравецкий, в Украине наблюдается тенденция к нарастанию госпитализации. К середине лета ситуация с коронавирусом станет легче.

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Коронавирус в Украине:

  • В Украине за минувшие сутки выявлено 13 тыс. 825 новых больных COVID-19, среди которых 713 детей и 629 медработников.
  • Также за минувшие сутки были госпитализированы 1 тыс. 504 человека, умерли 226 человек; выздоровели - 14 тыс. 724 человека; проведено тестирований за сутки - 67 тыс. 533 (в том числе методом ПЦР - 44 тыс. 538, методом ИФА - 22 тыс. 995).
  • За все время пандемии в Украине заболели 801 тыс. 716 человек; выздоровели 412 тыс. 533; умерли 13 тыс. 421 человек.
  • За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 тыс. 541), Днепропетровской (1 тыс. 058), Одесской (1 тыс. 015), Запорожской (1 тыс. 001) и Киевской (995) областях.
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