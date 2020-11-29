Худший сценарий: в Слуге народа назвали главное условие введения локдауна

В Украине могут ввести локдаун / Фото Reuters

Народный депутат от Слуги народа, глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий оценил вероятность введения локдауна в Украине.

На такой шаг в Украине могут пойти в случае, если действующий карантин выходного дня приведет к снижению числа новых заболевших, написал он в Telegram.

"Слуга народа" подчеркнул, что существуют два вероятных сценария развития событий вокруг эпидемии коронавируса.

"Эксперты Киевской школы экономики рассматривают два сценария. Если срабатывает карантин выходного дня — критическая загруженность коек будет достигнута лишь в конце января. В таком случае у нас есть запас времени для принятия решений по усилению карантина. Второй сценарий — эпидемия распространяется неизменными темпами, несмотря на карантин выходного дня. В таком случае проблемы могут начаться уже в двадцатых числах декабря", — пишет он.

В то же время глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения пояснил, что эффективность карантина выходного дня станет понятна через неделю.

"За это время, по моему мнению, парламент должен успеть рассмотреть инициативы Президента, направленные на поддержку бизнеса и населения. Подготовившись таким образом к любому сценарию дальнейшего развития событий", — добавил Радуцкий.

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Локдаун в Украине: что известно о подготовке

11 ноября Кабинет министров принял решение об отказе от адаптивного карантина и введении карантина выходного дня.

В частности, в выходные дни дополнительно к ограничениям, предусмотренным в будни, будет запрещена деятельность заведений питания, торговых центров, культурных заведений, спортзалов, фитнес-центров, учреждений размещения, в том числе гостиниц (кроме тех, которые выполняют социальные функции); с 10 до 12 часов - приоритетные часы для обслуживания пенсионеров.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко предлагает запланировать двухнедельный локдаун, привязанный к новогодним праздникам, и отказаться на Рождество и Новый год от массовых мероприятий.

25 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров готовится к возможному введению жесткого карантина во время зимних праздников.

В свою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков выступил за введение в Украине полного локдауна на 3-4 недели как можно скорее.

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Локдаун это: