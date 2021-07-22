Хуже, чем в РФ: эксперт предупредил о резкой вспышке Дельта-штамма в Украине и назвал сроки

В Украине провалена вакцинопрофилактика, уверен Андрей Александрин.
Руководитель национальной экспертной группы по инфекционному контролю, эпидемиолог Андрей Александрин спрогнозировал всплеск заболеваемости коронавирусом в Украине.
Как подчеркнул он в эфире канала Украина 24, в Украине до сих пор продолжается первая волна COVID-19, только с разными пиками.
Эксперт сделал прогноз о том, что штамм Дельта в Украине будет только наращивать темпы в ближайшее время.
"К сожалению, охват вакцинопрофилактики у нас, особенно групп риска, ничтожно мал. Поэтому в Украине будет очень схожая ситуация с Россией, если даже не хуже", - прогнозирует он.
Эпидемиолог предупредил, в августе в Украине начнется фиксация достаточно большого роста заболеваемости штаммом Дельта.
"И мы это увидим, когда будут переполняться инфекционные стационары. Все нужно делать вовремя. То, что в Украине провалена вакцинопрофилактика – это факт", - добавил Александрин.
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Напомним, по состоянию на утро четверга, 22 июля, коронавирус в Украине за сутки выявили у 726 жителей страны. В том числе заболели 54 ребенка и 22 медработника.
За минувшие 24 часа были госпитализированы 402 человека; летальных случаев - 21, выздоровел - 501 человек.
За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (246), Донецкой (44), Одесской (42), Харьковской (41) и Сумской (37) областях.