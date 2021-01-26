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Хватит всем: Шмыгаль уточнил, сколько всего вакцин от COVID-19 закупит Украина

26 января 2021, 06:35
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В ближайшее время будет поставлен 1 млн доз вакцины от коронавируса.

коронавирус, вакцина
Вакцин хватит всем желающим в течение этого года / Фото Reuters

До конца января Украина получит первую партию вакцины против коронавируса COVID-19 от глобального фонда COVAX в объеме от 200 тысяч доз, чтобы начать экстренную вакцинацию.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире программы Свобода слова на телеканале ICTV.

По его словам, в ближайшее время Украина получит 1 млн доз вакцины. Вакцинация украинцев начнется в феврале.

"Вакцин хватит всем желающим в течение этого года. У нас сегодня контрактов уже более чем на 30 миллионов доз на подписании и подписано, поэтому все очереди согласно четкому плану вакцинации будут соблюдены, вся инфраструктура подготовлена​​", - рассказал глава Кабмина.

Национальный план предусматривает пять этапов вакцинации, обязательной для врачей, для военных, несущих службу на передовой.

"Второй этап также включает военных ВСУ, Национальной полиции, все группы риска. До пятого этапа возможность вакцинироваться бесплатно, это будет добровольное дело. Также будет возможность прививаться платно в компаниях, которые завезут вакцину", - отметил премьер-министр.

По его словам, план предусматривает вакцинацию 50% населения в течение 2021-2022 годов.

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Вакцинация в Украине - последние новости:

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  • Ведущий инфекционист Украины, профессор Ольга Голубовская заявила, что украинцам, у которых уже сформировался иммунитет к коронавирусу, не нужно вакцинироваться от COVID-19 – это может нести риски для здоровья.
  • Министр здравоохранения Максим Степанов спрогнозировал, что легальная вакцина от коронавируса COVID-19 на коммерческом рынке Украины может появиться до лета.
  • Согласно соцопросам, сделать прививку от коронавирусной инфекции готовы только 39% украинцев в том случае, если препарат появится в свободной продаже, около 56% не готовы прививаться при таком условии. Пройти процедуру даже на бесплатной основе не готовы 52% украинцев, в то время как 43% не откажутся от прививки.

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