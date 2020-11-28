"Идеальная" дата: Арахамия спрогнозировал сроки локдауна

Давид Арахамия / УНИАН

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия спрогнозировал сроки введения локдауна в Украине.

В эфире канала Украина 24 ключевым фактором он назвал состояние медицинской системы страны. Нардеп подчеркнул, что критически важным является ее способность принимать увеличивающееся число пациентов с COVID-19

Арахамия отметил, что в медицинской системе "коллапса еще нет, но предколлапсовое состояние уже есть".

В то же время он обратил внимание на то, что Украина также движется к критической нагрузке на медиков, поэтому избежать локдауна вряд ли удастся.

"Нужно постараться дотянуть до новогодних праздников, когда 90% предприятий и так не работают. И тогда, если сделать полный локдаун, потери в это время для экономики будут минимальными. Пострадает, естественно, больше всех, сфера обслуживания и развлечений. Но промышленные предприятия пострадают в меньшей степени", – утверждает лидер фракции Слуга народа.

При этом он назвал самыми приемлемыми датами начала локдауна 25-26 декабря, однако не исключил, что сроки могут сдвинуть.

"Еще целый месяц. За это время, если прогрессия будет сохраняться, то просто уже не будет выхода, и придется локдаун делать раньше. Идеально дотянуть до новогодних праздников", – добавил Арахамия.

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Напомним, ранее нардеп от Слуги народа, глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий заявил о том, что усиление карантина и введение жесткого локдауна в Украине потребуется, когда прирост новых больных за сутки превысит отметку 20 тысяч.

Локдаун в Украине: что известно о подготовке

11 ноября Кабинет министров принял решение об отказе от адаптивного карантина и введении карантина выходного дня.

В частности, в выходные дни дополнительно к ограничениям, предусмотренным в будни, будет запрещена деятельность заведений питания, торговых центров, культурных заведений, спортзалов, фитнес-центров, учреждений размещения, в том числе гостиниц (кроме тех, которые выполняют социальные функции); с 10 до 12 часов - приоритетные часы для обслуживания пенсионеров.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко предлагает запланировать двухнедельный локдаун, привязанный к новогодним праздникам, и отказаться на Рождество и Новый год от массовых мероприятий.

25 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров готовится к возможному введению жесткого карантина во время зимних праздников.

В свою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков выступил за введение в Украине полного локдауна на 3-4 недели как можно скорее.

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Коронавирус в Украине:

Число подтвержденных случаев инфицирования COVID-19 за минувшие сутки выросло еще на 16 тыс. 294, что стало очередным антирекордом в Украине с начала пандемии.

28 ноября от осложнений вируса умерли 184 человека, госпитализированы 1 тыс. 639 человек. В то же время 8 тыс. 897 инфицированных выздоровели.

За все время пандемии в Украине заболели 709 тыс. 701 человек, выздоровели 335 тыс. 135 больных. Летальных случаев - 12 тыс. 093.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 тыс. 739), Днепропетровской (1 тыс. 599), Одесской (1 тыс. 350), Запорожской (1 тыс. 067) и Сумской (1 тыс. 013) областях.

Локдаун это: