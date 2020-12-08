Иммунитет против COVID-19: в ВОЗ сделали тревожное заявление

По всему миру были проведены сотни исследований, их результаты не порадовали.
Люди, которые переболели коронавирусом, остаются восприимчивыми к COVID-19 несмотря на выработку иммунитета.
Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, говорится на сайте ВОЗ.
По словам главы ВОЗ, медикам важно понять, как долго сохраняется иммунитет к коронавирусу, так как это может помочь определить, сколько будет сохраняться иммунитет после вакцинации. Также важно знать, сколько людей могли заразиться и быть бессимптомными переносчиками вируса. Для этого проводятся серологические исследования, в ходе которых ищут антитела в крови людей.
По всему миру были проведены сотни исследований. Их результаты говорят о том, что большая часть населения мира остается восприимчивой к заражению вирусом COVID-19.
"Мы все еще изучаем, насколько сильны иммунные ответы в разных популяциях и как долго длится этот иммунный ответ. В январе ВОЗ запустила исследования Unity - глобальные усилия по стандартизации исследований серологической распространенности и использования серологических тестов", - сообщил Гебрейесус.
Коронавирус в Украине и мире - последние новости:
- По официальным данным, коронавирус в Украине заразил более 800 тысяч человек. Однако на самом деле число инфицированных намного больше. По словам главного врача одного из диагностических медицинских центров Львова Тараса Жиравецкого, цифры официальной статистики нужно умножать на четыре или даже пять.
- Также Жиравецкий спрогнозировал, когда начнется третья волна COVID-19 в Украине и сколько еще времени продлится эпидемия.
- Тем временем Минздрав попросил США рассмотреть нашу страну как потенциального приоритетного кандидата на получение вакцин в "режиме тестирования и использования в чрезвычайных ситуациях".
- По данным СМИ, президент США Дональд Трамп намерен запретить предоставление вакцины от коронавируса другим странам, пока ею не будут обеспечены американские штаты.