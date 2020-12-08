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Иммунитет против COVID-19: в ВОЗ сделали тревожное заявление

8 декабря 2020, 07:00
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По всему миру были проведены сотни исследований, их результаты не порадовали.

коронавиурс
Люди остаются восприимчивыми к коронавирусу / pixabay.com

Люди, которые переболели коронавирусом, остаются восприимчивыми к COVID-19 несмотря на выработку иммунитета.

Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, говорится на сайте ВОЗ.

По словам главы ВОЗ, медикам важно понять, как долго сохраняется иммунитет к коронавирусу, так как это может помочь определить, сколько будет сохраняться иммунитет после вакцинации. Также важно знать, сколько людей могли заразиться и быть бессимптомными переносчиками вируса. Для этого проводятся серологические исследования, в ходе которых ищут антитела в крови людей.

По всему миру были проведены сотни исследований. Их результаты говорят о том, что большая часть населения мира остается восприимчивой к заражению вирусом COVID-19.

"Мы все еще изучаем, насколько сильны иммунные ответы в разных популяциях и как долго длится этот иммунный ответ. В январе ВОЗ запустила исследования Unity - глобальные усилия по стандартизации исследований серологической распространенности и использования серологических тестов", - сообщил Гебрейесус.

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