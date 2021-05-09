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Иммунолог назвал сроки, когда коронавирус атакует Украину с новой силой

9 мая 2021, 19:48
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Волянский назвал праздничные дни "передышкой для нашей страны" от коронавируса.

Коронавирус
Коронавирус в Украине снова будет атаковать / УНИАН

Врач-иммунолог Андрей Волянский считает, что после майских праздников в Украине следует вновь ожидать роста заболеваемости коронавирусом.

По его словам, после выхода из праздников "важно не расслабляться, а соблюдать изоляционные меры, стараться тестировать больше людей для защиты уязвимых".

"В течение праздничных дней идет резкое снижение случаев заболевания и количества летальных исходов. В праздники меньше тестируют и фиксируют, поэтому когда мы выйдем из праздничных дней, это будет уже ближайший вторник, мы увидим некоторое увеличение. Но, тем не менее, на сегодня мы имеем в течение 9 дней мая ежедневно 250 летальных исходов. Это резко контрастирует с теми цифрами, которые были в апреле – около 400 ежедневных летальных исходов. Это, безусловно, плюс", - отметил иммунолог, передает Украина 24.

Волянский назвал праздничные дни "передышкой для нашей страны", но подчеркнул, что еще можно ожидать роста заболеваемости.

Также врач оценил планы украинских властей вакцинировать большую часть населения ко Дню Независимости.

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"Безусловно, если удастся достичь показателя 50% вакцинированных, то можно будет говорить, что коллективная защита в Украине создана. На сегодня мы имеем около 25% людей, которые переболели естественным путем, если еще 40 или 45% будут вакцинированы - это уже необходимые 70% для коллективной защиты. Вопрос: это наступит в августе или же позже. Видя сегодняшнюю динамику, 2% вакцинированных всего лишь одной дозой с 25 февраля, все-таки в это (вакцинацию большей части населения ко Дню Независимости – ред.) мало верится", - отметил он.

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Коронавирус в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

  • Врач-эпидемиолог сделал неутешительный прогноз для Украины. По его словам, Украина попадает в те страны риска, в которых будут возможны очередные новые пики заболеваемости, тяжелого течения COVID-19 и смертности.
  • Осенью Украину ждет новый штамм коронавируса – COVID-21. Коллективный иммунитет, который сформируется в обществе к COVID-19, не будет действовать против него.

коронавирус коронавирус в Украине Андрей Волянский
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