Иммунолог объяснил, кто в Украине получит прививку вакциной Pfizer

Поставки вакцины Pfizer&BioNTech ожидаются в апреле / Фото Reuters

Иммунолог, член национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий рассказал, что вакциной против коронавируса Pfizer&BioNTech в Украине решено привить постояльцев и персонал домов интернатного типа.

По его словам, заявления о том, что этот препарат будут выдавать "по блату", являются просто "теориями заговора". Об этом Лапий заявил в интервью изданию Гордон.

Поставки вакцины Pfizer&BioNTech ожидаются в апреле.

"Чудо, что этот производитель вообще зашел в механизм COVAX и Украина попала в первую волну поставок", - отметил Лапий.

Он пояснил, что когда стало понятно, что первым в Украину прибудет препарат CoviShield, то было решено прививать медиков из коронавирусных госпиталей вакциной AstraZeneca, а дозы Pfizer&BioNTech использовать для постояльцев домов интернатного типа (дома для инвалидов, пожилых людей и так далее). Количество людей в них вместе с персоналом составляет тоже примерно 58 тыс. человек.

"Никому по блату эти вакцины выдавать не будут. Продавать Pfizer&BioNTech тоже не будут. Это теории заговора. Вакцины, поступающие по COVAX, не предназначены для продажи. Они предоставляются Украине бесплатно. Внутри механизма обозначены цены, по которым можно дополнительно купить. Но и они не для продажи, а только для госзакупок. То, что государство покупает, не продается. И все, что мы сейчас покупаем в Китае и Индии, тоже не продается", – заявил Лапий.

По его данным, компания Pfizer&BioNTech сообщила, что до конца августа будет выполнять ранее оплаченные заказы. Только после этого начнут производить вакцины для коммерческого использования. Поэтому препарат начнет поступать в продажу не раньше второй половины лета.

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