Иммунолог объяснил, почему люди после COVID-19 живут недолго

Продолжительность жизни может сократиться, если у переболевших COVID-19 людей разовьются различные хронические заболевания.
Коронавирус в мире выявили у 71 миллиона человек, а число жертв COVID-19 приблизилось к отметке в 1,6 миллиона. Но коронавирус не проходит бесследно. Как заявил врач-иммунолог Владимир Болибок, коронавирусная инфекция влияет на продолжительность жизни.
Специалист в комментарии изданию "Вечерняя Москва" выразил мнение, что продолжительность жизни может сократиться, если у переболевших COVID-19 людей разовьются различные хронические заболевания, постинфекционные осложнения.
"Что такое коронавирус? Это системное воспаление сосудов, системный васкулит. Поскольку сосуды находятся во всем теле, могут возникать осложнения, связанные с дополнительной нагрузкой на любые органы и системы. Дальше все будет зависеть от того, насколько сильно оказались поражены сосуды, как понизилась их эластичность", - пояснил иммунолог.
По его словам, поражение сосудов приводит к нарушению кровоснабжения органов, снижению их функций и функционального резерва.
"Именно это и является дорогой к снижению продолжительности жизни, ведь мы существуем именно за счет функционального резерва органов", - заявил врач.
Иммунолог также обратил внимание на то, что если человек не страдал от хронических заболеваний и переболел коронавирусной инфекцией в легкой форме, то она может не приводить к таким последствиям.
Коронавирус в мире – о чем сообщалось ранее:
- Специалист по инфекционным заболеваниям, директор медицинского центра Международного университета Ла-Риохи Висенте Сориано обнаружил, что болезнь COVID-19 протекает в более легкой форме у пациентов, которые во время заражения находились в медицинской маске.
- Учёные пришли к выводу, что противовирусные препараты не влияют на тяжесть заболевания и смертность при коронавирусе.
- Ученые выдвинули теорию о том, что ношение масок увеличивает шансы болеть коронавирусом бессимптомно. Согласно этой гипотезе, ношение маски для лица фактически снижает дозу инфекции и, следовательно, вирусную нагрузку, что приводит к бессимптомным или легким случаям.