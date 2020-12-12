Иммунолог объяснил, почему люди после COVID-19 живут недолго

Иммунолог объяснил, почему люди после коронавируса живут не долго / Фото Reuters

Коронавирус в мире выявили у 71 миллиона человек, а число жертв COVID-19 приблизилось к отметке в 1,6 миллиона. Но коронавирус не проходит бесследно. Как заявил врач-иммунолог Владимир Болибок, коронавирусная инфекция влияет на продолжительность жизни.

Специалист в комментарии изданию "Вечерняя Москва" выразил мнение, что продолжительность жизни может сократиться, если у переболевших COVID-19 людей разовьются различные хронические заболевания, постинфекционные осложнения.

"Что такое коронавирус? Это системное воспаление сосудов, системный васкулит. Поскольку сосуды находятся во всем теле, могут возникать осложнения, связанные с дополнительной нагрузкой на любые органы и системы. Дальше все будет зависеть от того, насколько сильно оказались поражены сосуды, как понизилась их эластичность", - пояснил иммунолог.

По его словам, поражение сосудов приводит к нарушению кровоснабжения органов, снижению их функций и функционального резерва.

"Именно это и является дорогой к снижению продолжительности жизни, ведь мы существуем именно за счет функционального резерва органов", - заявил врач.

Иммунолог также обратил внимание на то, что если человек не страдал от хронических заболеваний и переболел коронавирусной инфекцией в легкой форме, то она может не приводить к таким последствиям.

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