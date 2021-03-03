Иммунолог пояснила, стоит ли делать прививку тем, кто переболел коронавирусом

После вакцинации могут быть побочные эффекты в виде повышения температуры. Не стоит беспокоиться, так как это естественная реакция.
В Украине стартовала вакцинация от коронавируса и в первую очередь начали прививать медиков, а с 1 марта открылась запись для всех желающих. Однако украинцев волнует вопрос о том, нужно ли вакцинироваться тем, кто уже переболел коронавирусом.
Врач рассказала, стоит ли прививаться тем, кто уже перенес COVID-19.
"На самом деле, если человек переболел бессимптомно, у него может не быть антител, такое бывает достаточно часто. И если он получит прививку, то просто усилит свой иммунитет. Если до этого уже переболел — в этом никакой угрозы нет, а есть возможность, скажем так, усилить свой иммунитет, иммунную защиту от коронавируса. Не надо отказываться от вакцинации, даже если переболели", - объяснила иммунолог Алла Волоха в эфире канала Украина 24.
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Она отметила, что после вакцинации могут быть побочные эффекты в виде повышения температуры. Не стоит беспокоиться, так как это естественная реакция.
"Это может быть. Может быть повышение температуры, это ожидаемо, ничего особенного в этом нет. Это часто бывает после вакцинации", - рассказала Алла Волоха.
Вакцинация от коронавируса в Украине - о чем ранее писал Главред:
- 22 февраля Министерство здравоохранения зарегистрировало вакцину от COVID-19 Oxford/AstraZeneca (торговое название CoviShield) для экстренного медицинского применения.
- 23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины CoviShield.
- 24 февраля черкасский врач-реаниматолог Евгений Горенко стал первым украинцем, который получил прививку против коронавируса SARS-CoV-2.
- В понедельник, 1 марта, глава Минздрава Украины Максим Степанов привился от коронавируса. Ему укололи индийскую вакцину CoviShield. Вакцинация прошла перед объективами журналистов.
- 2 марта глава Минздрава Максим Степанов заявил о хорошем самочувствии после вакцинации индийским препаратом Covishield.
- 2 марта, президент Владимир Зеленский получил прививку от коронавируса COVID-19 в Северодонецке Луганской области.
- По состоянию на утро 3 марта, в Украине привито от коронавируса 6888 человек. За минувшие сутки наибольшее количество привитых зафиксировано в Донецкой области (220 прививок), за весь период прививочной кампании - также в Донецкой области (620 прививок).