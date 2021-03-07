Иммунолог предупредил, кому нельзя колоть индийскую вакцину CoviShield

Существуют возрастные ограничения при использовании вакцины / Facebook.com/IndiaInUkraine

В инструкции к индийской вакцине от коронавируса CoviShield, которую используют в Украине, есть противопоказания, заявил врач-иммунолог Андрей Волянский.

Как рассказал в эфире канала Украина 24, существуют несколько противопоказания применения индийского препарата.

По словам медика, в инструкции к вакцине Covishield содержится единственное противопоказание – это гиперчувствительность к ее компонентам.

"Есть общее противопоказание к вакцинации – это острое заболевание. То есть нежелательно вакцинировать, если у человека на данный момент острое заболевание. И в принципе не стоит вакцинировать людей с повышенной температурой", — сказал он.

Кроме того, иммунолог уточнил, что также существуют возрастные ограничения при использовании вакцины.

"Есть противопоказание по возрасту – вакцина Covishield не вводится людям до 18 лет. Там есть еще фраза об ограниченности наблюдений реактогенности и иммуногенности для пожилых людей – это не противопоказание, а как замечание, что данных недостаточно", — добавил Волянский.

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Вакцина от коронавируса CoviShield:

Разработчик технологии вакцины на аденовирусном векторе – Оксфордский университет и компания AstraZeneca. Фактически, CoviShield – это та же "оксфордская" вакцина, которую для локального индийского рынка выпускает SII. Вводится внутримышечно (две дозы с интервалом в 28 дней). В конце 2020 года "оксфордская" вакцина была одобрена к применению в Британии и Аргентине.

Вакцинация от коронавируса: