Иммунолог предупредил, кому нельзя колоть индийскую вакцину CoviShield

В инструкции к вакцине CoviShield содержится единственное противопоказание, подчеркнул Андрей Волянский.
В инструкции к индийской вакцине от коронавируса CoviShield, которую используют в Украине, есть противопоказания, заявил врач-иммунолог Андрей Волянский.
Как рассказал в эфире канала Украина 24, существуют несколько противопоказания применения индийского препарата.
По словам медика, в инструкции к вакцине Covishield содержится единственное противопоказание – это гиперчувствительность к ее компонентам.
"Есть общее противопоказание к вакцинации – это острое заболевание. То есть нежелательно вакцинировать, если у человека на данный момент острое заболевание. И в принципе не стоит вакцинировать людей с повышенной температурой", — сказал он.
Кроме того, иммунолог уточнил, что также существуют возрастные ограничения при использовании вакцины.
"Есть противопоказание по возрасту – вакцина Covishield не вводится людям до 18 лет. Там есть еще фраза об ограниченности наблюдений реактогенности и иммуногенности для пожилых людей – это не противопоказание, а как замечание, что данных недостаточно", — добавил Волянский.
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Вакцина от коронавируса CoviShield:
Разработчик технологии вакцины на аденовирусном векторе – Оксфордский университет и компания AstraZeneca. Фактически, CoviShield – это та же "оксфордская" вакцина, которую для локального индийского рынка выпускает SII. Вводится внутримышечно (две дозы с интервалом в 28 дней). В конце 2020 года "оксфордская" вакцина была одобрена к применению в Британии и Аргентине.
Вакцинация от коронавируса:
- Президент Украины Владимир Зеленский вакцинировался от коронавируса 2 марта в Северодонецке Луганской области вместе с военными в качестве главнокомандующего ВСУ. Ему укололи индийскую вакцину CoviShield.
- В понедельник, 1 марта, глава Минздрава Украины Максим Степанов привился от коронавируса.
- До того главный санитарный врач Виктор Ляшко заявлял, что рост количества новых инфицированных коронавирусом на Прикарпатье, Закарпатье и Буковине связан с наплывом туристов.