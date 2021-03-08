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Иммунолог спрогнозировал, когда коронавирус в Украине исчезнет

8 марта 2021, 14:41
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Если в Украине летом проведут активную кампанию вакцинации, особенно среди групп риска, то в сентябре можно будет забыть о коронавирусе, убежден врач.

коронавирус,больница
Иммунолог спрогнозировал, когда коронавирус в Украине исчезнет / УНИАН

Коронавирус в Украине может практически исчезнуть уже в сентябре в случае организации масштабной вакцинации от COVID-19, убежден врач-иммунолог Борис Донской.

"У меня есть надежда, что в конце мая – в начале июня стремительно снизится количество инфицированных", – сказал врач в эфире телеканала Obozrevatel.

Медик оценил процесс приобретения украинцами коллективного иммунитета, учитывая данные заболеваемости по городу Киеву.

"Судя по тому, что мы имеем по разным обследованиям, сделанным в Киеве, среди активных киевлян, которые работают, уровень тех, кто уже переболел, более 40%", - сказал врач.

Таким образом, если иммунитет будет приобретаться такими же темпами, необходимый порог для защиты общества будет достигнут достаточно быстро.

"К лету мы дотянем до определенного слоя, который уже начнет формировать коллективный иммунитет", – спрогнозировал Донской.

"Если мы за лето проведем активную кампанию вакцинации, особенно среди групп риска, то в сентябре можем о нем даже не вспомнить. Но это если мы будем логично и рационально делать прививки именно тем, кому это нужно", – подчеркнул медик.

По мнению Донского, и в дальнейшем вероятны отдельные вспышки болезни, но они уже не будут масштабными.

"Возможно, в сентябре и дальше будут какие-то вспышки, но, скорее всего, это будут какие-то локальные, региональные вспышки в популяциях, среди которых остался большой процент людей, которые ни переболели, ни были вакцинированы", – пояснил врач.

Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:

  • 24 февраля в Украине сделали первую прививку от коронавируса. Вакцину получил врач-реаниматолог из Черкасс. Ему укололи индийский препарат CoviShield.
  • 24 февраля Украина опять перешла на адаптивный карантин с разделением областей по уровню коронавирусной опасности. Красная зона вводится в районах, городах и областях, в которых фиксируется повышенный уровень заболеваемости COVID-19.
  • 5 марта секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ведомство предлагает внести изменения в карантинные правила, после чего объединенные территориальные громады смогут сами решать вопросы введения карантина.
  • В Закарпатской области с 8 марта устанавливается "красный" уровень эпидемической опасности в связи с активным распространением COVID-19 на территории региона.

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