Иммунолог спрогнозировал, когда коронавирус в Украине исчезнет / УНИАН

Коронавирус в Украине может практически исчезнуть уже в сентябре в случае организации масштабной вакцинации от COVID-19, убежден врач-иммунолог Борис Донской.

"У меня есть надежда, что в конце мая – в начале июня стремительно снизится количество инфицированных", – сказал врач в эфире телеканала Obozrevatel.

Медик оценил процесс приобретения украинцами коллективного иммунитета, учитывая данные заболеваемости по городу Киеву.

"Судя по тому, что мы имеем по разным обследованиям, сделанным в Киеве, среди активных киевлян, которые работают, уровень тех, кто уже переболел, более 40%", - сказал врач.

Таким образом, если иммунитет будет приобретаться такими же темпами, необходимый порог для защиты общества будет достигнут достаточно быстро.

"К лету мы дотянем до определенного слоя, который уже начнет формировать коллективный иммунитет", – спрогнозировал Донской.

"Если мы за лето проведем активную кампанию вакцинации, особенно среди групп риска, то в сентябре можем о нем даже не вспомнить. Но это если мы будем логично и рационально делать прививки именно тем, кому это нужно", – подчеркнул медик.

По мнению Донского, и в дальнейшем вероятны отдельные вспышки болезни, но они уже не будут масштабными.

"Возможно, в сентябре и дальше будут какие-то вспышки, но, скорее всего, это будут какие-то локальные, региональные вспышки в популяциях, среди которых остался большой процент людей, которые ни переболели, ни были вакцинированы", – пояснил врач.

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