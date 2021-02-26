Иммунолог жестко раскритиковал индийскую "вакцину для нищих", которую привезли украинцам

Вакцину CoviShield не лицензируют в ЕС и США, говорит Андрей Волянский / Facebook.com/IndiaInUkraine

Вакцина от коронавируса индийского производства CoviShield, которой начали вакцинацию в Украине, не прошла полных медицинских испытаний, заявил врач-иммунолог Андрей Волянский.

В комментарии на канале Украина 24 он подчеркнул, что скептически оцениват индийский препарат от коронавируса.

"Если в испытаниях вакцины от AstraZeneca участвовало много тысяч людей, то по Covishield мы видим, что только 186 вакцинированных были в исследовании по иммуногенности данной вакцины, это очень мало", - сказал врач.

Он пояснил, что индийская вакцина не будет лицензирована в развитых странах, таких как США, Япония, Канада, или страны ЕС.

"Около миллиарда доз именно этой вакцины будет использовано в программе COVAX. Это вакцинация для нищих стран", - добавил Волянский.

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Вакцина от коронавируса CoviShield:

Разработчик технологии вакцины на аденовирусном векторе – Оксфордский университет и компания AstraZeneca. Фактически, CoviShield – это та же "оксфордская" вакцина, которую для локального индийского рынка выпускает SII. Вводится внутримышечно (две дозы с интервалом в 28 дней). В конце 2020 года "оксфордская" вакцина была одобрена к применению в Британии и Аргентине.

Вакцинация от коронавируса в Украине: