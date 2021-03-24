Индия экстренно отказалась от экспорта AstraZeneca - Reuters

Уже с четверга, 25 марта, поставки вакцины от коронавируса за границу прекратят из-за того, что Индия столкнулась с новым всплеском заболеваемости в стране.
Индия временно приостановила экспорт вакцины AstraZeneca, произведенной Индийским институтом вакцин. Это связано с тем, что в стране хотят расширить кампанию по вакцинации населения, пишет Reuters.
Уже завтра поставки вакцины от коронавируса за границу прекратят из-за того, что Индия столкнулась с новым всплеском заболеваемости и намерена расширить кампанию по вакцинации собственных граждан.
"Все остальное отошло на второй план, по крайней мере на некоторое время", - заявил один из источников.
Также известно, что власти Индии разрешили с 1 апреля вакцинацию всех жителей страны старше 45 лет.
"Никакого экспорта, ничего до тех пор, пока ситуация в Индии не стабилизируется. Правительство не будет рисковать, когда так много людей нуждаются в вакцинации в Индии", - сообщил второй источник Reuters.
Отмечается, что этот шаг повлияет на поставки вакцины в рамках международной инициативы COVAX, поддерживаемой ВОЗ. На данный момент COVAX получил 17,7 млн доз вакцины AstraZeneca от Serum Institute of India.
Индийский производитель уже задержал поставки в Бразилию, Великобританию, Марокко и Саудовскую Аравию.
Вакцинация от коронавируса в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- В понедельник, 22 марта, в Украине начался второй этап вакцинации от коронавируса. Как рассказал глава Минздрава Максим Степанов, заработали стационарные пункты, где будут делать прививки.
- На втором этапе началась вакцинация людей с очень высоким риском инфицирования коронавирусом.
- Также были обнародованы новые данные об эффективности вакцины AstraZeneca.
- Результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса в США свидетельствуют об эффективности вакцины при профилактике симптоматического COVID-19 на уровне 79%. У участников в возрасте 65 лет и старше эффективность вакцины составляла 80%.