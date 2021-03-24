Индия экстренно отказалась от экспорта AstraZeneca - Reuters

Индия приостановила импорт вакцин / УНИАН

Индия временно приостановила экспорт вакцины AstraZeneca, произведенной Индийским институтом вакцин. Это связано с тем, что в стране хотят расширить кампанию по вакцинации населения, пишет Reuters.

Уже завтра поставки вакцины от коронавируса за границу прекратят из-за того, что Индия столкнулась с новым всплеском заболеваемости и намерена расширить кампанию по вакцинации собственных граждан.

"Все остальное отошло на второй план, по крайней мере на некоторое время", - заявил один из источников.

Также известно, что власти Индии разрешили с 1 апреля вакцинацию всех жителей страны старше 45 лет.

"Никакого экспорта, ничего до тех пор, пока ситуация в Индии не стабилизируется. Правительство не будет рисковать, когда так много людей нуждаются в вакцинации в Индии", - сообщил второй источник Reuters.

Отмечается, что этот шаг повлияет на поставки вакцины в рамках международной инициативы COVAX, поддерживаемой ВОЗ. На данный момент COVAX получил 17,7 млн доз вакцины AstraZeneca от Serum Institute of India.

Индийский производитель уже задержал поставки в Бразилию, Великобританию, Марокко и Саудовскую Аравию.

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