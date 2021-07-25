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Индийский коронавирус Дельта "добрался" до Львовской области: зафиксировано три случая заболевания

25 июля 2021, 07:54

Больные в пределах инкубационного периода находились в Великобритании и России.

коронавирус
Индийский коронавирус Дельта "добрался" до Львовской области / Фото Reuters

В Львовской области официально подтвердили три случая заболевания индийским штаммом коронавируса "Дельта".

"Больные в пределах инкубационного периода находились в Великобритании (два человека) и России (один человек). Все проходили стационарное лечение. Состояние больных с положительной динамикой", — говорится в сообщении пресс-службы Львовской областной администрации.

По информации директора департамента здравоохранения Львовской областной государственной администрации Ореста Чемериса, на исследование в Центр общественного здоровья в город Киев направили шесть тестов ПЦР с подозрением на наличие штамма "дельта". В трех из них подтвердили наличие штамма.

Напомним, 22 июля в Александровской больнице Киева выявили шесть случаев индийского штамма коронавируса, известного как Дельта. Данный вид COVID-19 обнаружили при помощи первичного тестирования.

Ранее ведущий инфекционист Минздрава, заслуженный врач Ольга Голубовская заявила, что из-за нового штамма "Дельта" эпидемия может накрыть Украину за ночь.

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Подробнее о новой волне коронавируса из-за штамма Дельта можете узнать из сюжета ТСН:

Уже в ближайшее время в Украине может стремительно увеличиться количество инфицированных новым индийским штаммом коронавируса "Дельта". Количество подозрений на этот вид инфекции в стране растет, заявил главный санврач страны Игорь Кузин.

Из-за коронавируса Дельта в Украине ситуация будет развиваться по российскому сценарию, потому что у нас очень низкий охват населения вакцинацией. Такой прогноз озвучил руководитель национальной экспертной группы по инфекционному контролю, эпидемиолог Андрей Александрин.

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