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Индийский штамм коронавируса Дельта: как понять, что вы подхватили инфекцию

24 июня 2021, 12:09
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Первые признаки заболевания схожи с отравлением.

Коронавирус
Коронавирус Дельта уже в Украине. 25 июня вводятся спецограничения для местного населения / УНИАН

В мире стремительно распространяется индийский штамм коронавируса Дельта. Эксперты предостерегают, что его симптомы несколько отличаются от уже известных признаков COVID-19. В частности, речь идет о симптомах отравления, которые с первого дня указывают на инфекцию. Кроме этого, медики говорят, что температуру следует сбивать с самого начала.

Главврач одного из львовских диагностических центров Тарас Живанецкий утверждает, что данный штамм коронавирусной инфекции очень быстро распространяется в коллективах и семьях. Поэтому одной дозы вакцины будет недостаточно для его избежания.

"Одна доза вакцины не является гарантией того, что вы не заразитесь вирусом. Для тех, кто уже переболел Covid-19 и имеет антитела, шансы снова заразиться очень малы. Но есть еще много тех, кто не сталкивался с вирусом, поэтому им нужно быть максимально осведомленными", - отметил медик.

При проявлении признаков отравления врач настоятельно рекомендует сделать ПЦР-тест и самоизолироваться. Более того, в случае подтверждения инфекции, физические нагрузки, особенно спорт, противопоказаны в течение месяца.

Дельта в Украине: что известно

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Дельта уже пробрался в Украину. В связи с этим правительство вводит ограничения для сдерживания нового типа COVID-19.

Главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал, что штамм коронавируса Дельта намного заразнее: он быстрее передается от человека к человеку.

Какие ограничения вводятся

  • Для въезда в Украину понадобится негативный ПЦР-тест на COVID-19.
  • Новые правила начнут действовать с пятницы, 25 июня, и коснутся тех граждан, которые направляются из стран, где бушует штамм Дельта.
  • Экспресс-тест придется сдавать гражданам, прибывшим из Индии, Великобритании, России и Португалии, или тем, кто находился там не менее семи дней.
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