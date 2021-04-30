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Индию накрыл коронавирусный "шторм": в ВОЗ предупредили об опасности для Европы

30 апреля 2021, 07:07
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Слишком быстрое смягчение карантина может привести к новым вспышкам COVID-19.

коронавирус
Коронавирусный "шторм" может добраться до Европы / Reuters

Директор регионального европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ганс Клюге заявил, что слишком быстрое смягчение карантинных ограничений в Европе может привести к новым вспышкам COVID-19.

По его словам, причиной "идеального шторма" может стать распространение более заразных вариантов коронавируса на фоне ослабления карантина и низкого охвата населения прививками от COVID-19, пишет The Guardian.

"Ситуация в Индии может произойти где угодно", — отметил Клюге.

Директор регионального европейского бюро ВОЗ добавил, что хотя на прошлой неделе в регионе впервые за два месяца "значительно" уменьшилось количество новых заражений, уровень заболеваемости "остается чрезвычайно высоким". В частности, почти половина всех случаев заболевания в регионе с января прошлого года произошла в первые четыре месяца этого года.

Читайте такжеВ Минздраве назвали сроки нового всплеска заражений COVID-19В то же время 16% населения региона получили первую дозу COVID-вакцины, а еще 7% считаются полностью привитыми. Это означает, что количество полностью вакцинированных европейцев превышает количество инфицированных.

"Там, где уровень вакцинации в группах высокого риска высокий, количество госпитализаций сокращается, а уровень смертности падает. Вакцины спасают жизни", — резюмировал Клюге.

Коронавирус в Украине и мире

  • Эксперты Всемирной организации здравоохранения заявили, что пандемия коронавируса, которая накрыла мир более чем год назад, за это время не только не завершилась, но и ускорилась.
  • 26 апреля глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что на прошлой неделе зафиксировали такую динамику заражения коронавирусом, как в первые 5 месяцев пандемии COVID-19. По его словам, в мире шестую неделю подряд наблюдается рост количества новых смертей от коронавируса.
  • Всемирная организация здравоохранения на три месяца продлила режим чрезвычайной ситуации в глобальном здравоохранении из-за пандемии COVID-19.
  • Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус рассказал, когда миру удастся взять пандемию коронавируса под контроль. По его мнению, ситуация с распространением инфекции может разрешиться в ближайшие месяцы.
  • По состоянию на утро четверга, 29 апреля, коронавирус в Украине за сутки выявили у 11 627 жителей страны.
  • Индия установила мировые антирекорды по COVID-19. В течение четырех суток в стране находили свыше 330 тысяч новых инфицированных коронавирусом COVID-19. В стране остро не хватает больничных коек, лекарств и кислорода.

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