Индию накрыл коронавирусный "шторм": в ВОЗ предупредили об опасности для Европы

Коронавирусный "шторм" может добраться до Европы / Reuters

Директор регионального европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ганс Клюге заявил, что слишком быстрое смягчение карантинных ограничений в Европе может привести к новым вспышкам COVID-19.

По его словам, причиной "идеального шторма" может стать распространение более заразных вариантов коронавируса на фоне ослабления карантина и низкого охвата населения прививками от COVID-19, пишет The Guardian.

"Ситуация в Индии может произойти где угодно", — отметил Клюге.

Директор регионального европейского бюро ВОЗ добавил, что хотя на прошлой неделе в регионе впервые за два месяца "значительно" уменьшилось количество новых заражений, уровень заболеваемости "остается чрезвычайно высоким". В частности, почти половина всех случаев заболевания в регионе с января прошлого года произошла в первые четыре месяца этого года.

Читайте такжеВ Минздраве назвали сроки нового всплеска заражений COVID-19В то же время 16% населения региона получили первую дозу COVID-вакцины, а еще 7% считаются полностью привитыми. Это означает, что количество полностью вакцинированных европейцев превышает количество инфицированных.

"Там, где уровень вакцинации в группах высокого риска высокий, количество госпитализаций сокращается, а уровень смертности падает. Вакцины спасают жизни", — резюмировал Клюге.

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