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Инфекционист назвал опасную особенность штамма Дельта

13 июля 2021, 23:19

От инфицирования новым штаммом не застрахован никто, так как организм будет воспринимать вариант коронавируса как абсолютно новый вирус.

коронавирус
Коронавирус дельта опасен для здоровья / Reuters

Новый штамм коронавируса Дельта отличается от "традиционного" вируса способностью заразить большее количество людей, более молодых пациентов, а также имеет определенные симптоматические особенности.

Как рассказал врач-инфекционист Виктор Петров, больной вариантом коронавируса Дельта может заразить даже более 6 человек.

"Репродуктивное число - более 6 на одного больного. То есть один больной может заразить почти всю комнату, всех людей, которые с ним контактировали. Хотя раньше мы считали, что только половина людей может инфицироваться при контакте с вирусом ", - говорит Петров, передает телеканал Дом.

Также этот штамм опасен как для группы риска - людей с хроническими заболеваниями и старшего возраста - так и для молодежи, 35-летних и так далее.

При этом при заражении болезнь протекает в довольно тяжелой форме, могут фиксироваться отклонения со стороны легких, сердечно-сосудистой системы.

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"Последствия, к сожалению, тоже очень невеселые", - рассказал инфекционист.

Среди других отличий врач назвал поражения у пациентов со штаммом Дельта тонкого и толстого кишечника, то есть в случае заболевания может вызвать симптомы, которые напоминают пищевое отравление, в частности понос и рвоту.

Петров говорит, что от инфицирования новым штаммом не застрахован никто, так как организм будет воспринимать вариант коронавируса как абсолютно новый вирус, с которым он прежде не встречался.

Читайте такжеВ Украине растет число подозрений на заражение штаммом "Дельта" - Минздрав

Но важно понимать, что у вакцинированных и у уже переболевших COVID-19 имеется перекрестный иммунитет, и болезнь будет проходить легче, без пневмонии, и без летальных исходов.

"Поэтому нужно сделать прививки, пока у нас нет четвертой волны коронавирусной инфекции, в частности мутировавшего штамма", - подчеркивает инфекционист.

Коронавирус в Украине и штамм Дельта - о чем ранее сообщал Главред:

В среду, 23 июня, состоялось срочное совещание Совета национальной безопасности и обороны Украины. В частности, на нем обсуждалось распространение штамма коронавируса Дельта в мире и связанные с ним угрозы.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что коронавирус типа Дельта, который впервые был обнаружен в Индии, зафиксирован в Украине. Два случая зафиксированы у матери 66 лет и ребенка 16 лет, которые недавно вернулись из России.

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий заявил, что украинское правительство ожидает четвертой волны COVID-19 и пытается оттянуть ее приход как можно дальше. Новый всплеск заражений спровоцирует индийский штамм Дельта.

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