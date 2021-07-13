Инфекционист назвал опасную особенность штамма Дельта

От инфицирования новым штаммом не застрахован никто, так как организм будет воспринимать вариант коронавируса как абсолютно новый вирус.
Новый штамм коронавируса Дельта отличается от "традиционного" вируса способностью заразить большее количество людей, более молодых пациентов, а также имеет определенные симптоматические особенности.
Как рассказал врач-инфекционист Виктор Петров, больной вариантом коронавируса Дельта может заразить даже более 6 человек.
"Репродуктивное число - более 6 на одного больного. То есть один больной может заразить почти всю комнату, всех людей, которые с ним контактировали. Хотя раньше мы считали, что только половина людей может инфицироваться при контакте с вирусом ", - говорит Петров, передает телеканал Дом.
Также этот штамм опасен как для группы риска - людей с хроническими заболеваниями и старшего возраста - так и для молодежи, 35-летних и так далее.
При этом при заражении болезнь протекает в довольно тяжелой форме, могут фиксироваться отклонения со стороны легких, сердечно-сосудистой системы.
"Последствия, к сожалению, тоже очень невеселые", - рассказал инфекционист.
Среди других отличий врач назвал поражения у пациентов со штаммом Дельта тонкого и толстого кишечника, то есть в случае заболевания может вызвать симптомы, которые напоминают пищевое отравление, в частности понос и рвоту.
Петров говорит, что от инфицирования новым штаммом не застрахован никто, так как организм будет воспринимать вариант коронавируса как абсолютно новый вирус, с которым он прежде не встречался.
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Но важно понимать, что у вакцинированных и у уже переболевших COVID-19 имеется перекрестный иммунитет, и болезнь будет проходить легче, без пневмонии, и без летальных исходов.
"Поэтому нужно сделать прививки, пока у нас нет четвертой волны коронавирусной инфекции, в частности мутировавшего штамма", - подчеркивает инфекционист.
Коронавирус в Украине и штамм Дельта - о чем ранее сообщал Главред:
В среду, 23 июня, состоялось срочное совещание Совета национальной безопасности и обороны Украины. В частности, на нем обсуждалось распространение штамма коронавируса Дельта в мире и связанные с ним угрозы.
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что коронавирус типа Дельта, который впервые был обнаружен в Индии, зафиксирован в Украине. Два случая зафиксированы у матери 66 лет и ребенка 16 лет, которые недавно вернулись из России.
Председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий заявил, что украинское правительство ожидает четвертой волны COVID-19 и пытается оттянуть ее приход как можно дальше. Новый всплеск заражений спровоцирует индийский штамм Дельта.