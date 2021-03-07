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Инфекционист назвал причины появления новой волны COVID-19 в Украине

7 марта 2021, 19:22

Ни карантинные меры, ни принудительная изоляция не дают людям шанса впоследствии избежать заражения.

Коронавирус
Врач из Киева рассказал о новой волне коронавируса в Украине / Reuters

Пандемия коронавируса и последний рост числа заболевших в Украине обусловлены митированием вируса, сопровождаемым увеличением заразности среди еще не переболевших людей, сообщил врач-инфекционист из Киева Евгений Дубровский на своей странице в Facebook.

"Что творится у нас в госпитале? Да, больных снова стало больше. Голые цифры еще не совсем показательны, но приток новых больных ощутимо почувствовался. Тем более, что и вокруг, среди знакомых, друзей, коллег видно даже невооруженным взглядом всплеск новых заболевших. Да и что говорить: последние из еще не болевших ковидом медиков по очереди начали болеть", - пишет медик в воскресенье, 7 марта.

Вместе с тем, он заявил, что не поддерживает мысль, что "виноват во всем Буковель".

"Слишком много нестыковок. Буковель работает уже давно, с декабря. Был бы он очагом заражения – в январе, начале февраля мы бы увидели серьезный прирост больных. Но несмотря на ужасающие нарушения карантина во время новогодних праздников и святок ни через 2 недели, ни через месяц ничего не произошло", - отмечает Дубровский.

Он выразил уверенность, что причина в новом мутантном штамме, который уже попал в Украину: "Как и говорили британские эксперты, новый штамм (или штаммы) более заразен".

Тем не менее, подчеркивает врач, новый штамм не вызывает массовых повторных заражений. И не вызывает увеличения процента летальности.

"Статистика смертности по Киеву остается прежней. Просто им легче заразиться. Все те, кто был, по разным причинам, невосприимчив к уханьскому штамму, все же не смогли устоять против британского", - пишет инфекционист.

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Из этого Дубровский делает вывод, что "спрятаться от ковида не получается".

"Ни карантинные меры, ни принудительная изоляция не дают людям шанса впоследствии избежать заражения. Вечно взаперти сидеть не получается. Многие специалисты так и предрекали, когда обсуждался весенний локдаун, потом зимний. Время показало, что таким способом от эпидемий не избавиться".

Он также опроверг время от времени появляющиеся сообщения о массовых случаях повторного заражения.

"Это неправда. Повторные заражения есть, но они единичны. Это связано с особенностями формирования иммунной памяти у конкретных пациентов. Таким людям, к сожалению, не повезло. И пока тоже остается открытым вопрос, поможет ли им вакцина. Нужно тщательно исследовать этот вопрос", - пишет Дубровский.

По его словам, также не срабатывает и "позитивный сценарий", согласно которому переболевшие коронавирусом и привитые разрабатываемыми вакцинами вместе создадут коллективный иммунитет.

Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:

  • 24 февраля в Украине сделали первую прививку от коронавируса. Вакцину получил врач-реаниматолог из Черкасс.
  • 24 февраля Украина опять перешла на адаптивный карантин с разделением областей по уровню коронавирусной опасности. Красная зона вводится в районах, городах и областях, в которых фиксируется повышенный уровень заболеваемости COVID-19.
  • 5 марта секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ведомство предлагает внести изменения в карантинные правила, после чего объединенные территориальные громады смогут сами решать вопросы введения карантина.
  • В Закарпатской области с 8 марта устанавливается "красный" уровень эпидемической опасности в связи с активным распространением COVID-19 на территории региона.
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