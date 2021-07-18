Инфекционист назвал сроки более опасной волны коронавируса в Украине

Коронавирус может атаковать Украину через 6 недель / УНИАН

Новая волна коронавируса, которая вызванная штаммом коронавируса Дельта, может начаться в Украине через 6-8 недель. Такое мнение озвучил врач-инфекционист Вадим Аристов.

По его словам, Украину может накрыть новая вспышка заболеваемости COVID-19 быстрее, чем через 6-8 недель, при условии, если в стране будет массовое празднование. Очагом распространения штамма Дельта могут стать пассажирские поезда, вокзалы или различные дискотеки.

"6-8 недель - это тот период, когда нас накроет новая волна. Это может ускориться, если что-то произойдет: какое-то массовое празднование. Поезда, в которых люди едут путешествовать, могут быть местом массового инфицирования. Вокзалы, где они ожидают, различные дискотеки. В общем все, что не связано с качественной вентиляцией. Даже если есть скопление людей, например, дискотека, которая проходит под открытым небом, это тоже может быть местом массового заражения", - объяснил Вадим Аристов, передает Апостроф.

Врач-инфекционист считает, что Украина не готова к новой волне коронавируса, как и в 2020 году, поскольку противоэпидемические мероприятия в стране - "в зачаточном состоянии".

"Надо, чтобы каждый случай инфицирования расследовался на предмет того, с кем и где человек контактировал. Конечно, у нас есть отдельные места, где пытаются это делать. Однако мы можем видеть даже по проценту положительных тестов: мы делаем недостаточно тестов из-за того, что мы не обнаруживаем потенциальных заражений. Мы ждем какие-то очень существенные события, чтобы люди обратились", - добавил Аристов.

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Штамм Дельта в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

На внеочередном заседании Совета национальной безопасности и обороны 23 июня обсуждался вопрос циркуляции штамма COVID-19 Дельта в Украине и в мире, а также связанные с ним угрозы государству.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что коронавирус вариации Дельта был впервые обнаружен в Индии. Два случая подобного варианта инфекции были зафиксированы у женщины и ребенка, которые ранее вернулись с территории России.

Врач-инфекционист Ольга Голубовская утверждала, что новый опасный штамм коронавируса Дельта может вспыхнуть в Украине. Модификация COVID-19 опасна тем, что она быстро распространяется и поражает людей, которые еще не переболели. Поэтому она советует украинцам сделать прививку.