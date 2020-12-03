Инфекционист назвал странное проявление коронавируса

Люди, которые болели коронавирусом, не хотели жить, сказал инфекционист / УНИАН

Инфекционист Евгений Дубровский сообщил, что коронавирус COVID-19 вызывает депрессию. Врач добавил, что у его знакомых при коронавирусе была невысокая температура, но ощущалась безумная слабость.

Во время заболевания у знакомых была сильная апатия, отсутствовало желание что-либо делать и не хотелось жить, рассказал врач в эфире телеканала Украина 24.

По его словам, все переболевшие сказали, что COVID-19 – очень странное заболевание.

"...Все, кто переболевали – друзья, коллеги – говорят, что это очень странное заболевание. Вроде бы температура невысокая, но безумная слабость и вот такая апатия, ничего не хочется, жить не хочется…", – поделился Дубровский.