Инфекционист назвал странное проявление коронавируса

При коронавирусе ощущается сильная апатия, узнал врач.
Инфекционист Евгений Дубровский сообщил, что коронавирус COVID-19 вызывает депрессию. Врач добавил, что у его знакомых при коронавирусе была невысокая температура, но ощущалась безумная слабость.
Во время заболевания у знакомых была сильная апатия, отсутствовало желание что-либо делать и не хотелось жить, рассказал врач в эфире телеканала Украина 24.
По его словам, все переболевшие сказали, что COVID-19 – очень странное заболевание.
"...Все, кто переболевали – друзья, коллеги – говорят, что это очень странное заболевание. Вроде бы температура невысокая, но безумная слабость и вот такая апатия, ничего не хочется, жить не хочется…", – поделился Дубровский.
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- Заведующий кафедрой анестезиологии и интенсивной терапии Харьковской медицинской академии, профессор Владимир Корсунов говорил, что COVID-19 может поразить любой орган человека, поэтому возможны разные проявления заболевания, в частности агрессия и попытки суицида.
Автор: Екатерина Присяжнюк