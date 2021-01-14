Инфекционист назвала препарат, который спасает украинцев от коронавируса

По словам Голубовской, этот препарат снова хотели убрать из протокола лечения.
Ведущий украинский инфекционист Ольга Голубовская рассказала про препарат, который спасает украинцев от коронавируса.
Как пишет инфекционист в Facebook, речь идет о тоцилизумабе, которым лечат больных в отделении интенсивной терапии. Но несмотря на это его снова хотели убрать из протокола лечения.
По словам врача, исследование, в котором было изучено 3900 больных из 15 стран показало, что тоцилизумаб и сарилумаб спасают каждого 12 тяжелого больного с коронавирусом. Кроме того, использование препарата существенно сокращает пребывание пациента в отделении интенсивной терапии. Эти препараты обычно применяют в лечении ревматоидного артрита.
"Хочу сказать некоторым нашим коллегам - если вы не понимаете, когда и кому назначать этот препарат, это ваши проблемы, а не смертельно больных пациентов", - возмутилась Голубовская.
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Медик посоветовала не выносить обсуждение протоколов лечения от COVID-19 из профессиональной плоскости, ведь от таких решений зависит жизнь многих украинцев.
"Дайте спокойно работать, не заставляйте несчастных больных и их родственников хвататься за голову", - добавила врач.
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