Инфекционист назвала препарат, который спасает украинцев от коронавируса

Какой препарат спасает украинцев от COVID-19 / УНИАН

Ведущий украинский инфекционист Ольга Голубовская рассказала про препарат, который спасает украинцев от коронавируса.

Как пишет инфекционист в Facebook, речь идет о тоцилизумабе, которым лечат больных в отделении интенсивной терапии. Но несмотря на это его снова хотели убрать из протокола лечения.

По словам врача, исследование, в котором было изучено 3900 больных из 15 стран показало, что тоцилизумаб и сарилумаб спасают каждого 12 тяжелого больного с коронавирусом. Кроме того, использование препарата существенно сокращает пребывание пациента в отделении интенсивной терапии. Эти препараты обычно применяют в лечении ревматоидного артрита.

"Хочу сказать некоторым нашим коллегам - если вы не понимаете, когда и кому назначать этот препарат, это ваши проблемы, а не смертельно больных пациентов", - возмутилась Голубовская.

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Медик посоветовала не выносить обсуждение протоколов лечения от COVID-19 из профессиональной плоскости, ведь от таких решений зависит жизнь многих украинцев.

"Дайте спокойно работать, не заставляйте несчастных больных и их родственников хвататься за голову", - добавила врач.

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