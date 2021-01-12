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Инфекционист назвала самый опасный симптом коронавируса

12 января 2021, 23:59

Голубовская назвала симптом, который может указывать на легкую форму COVID-19.

Потеря обоняния при коронавирусе / Facebook Ольга Голубовская

Ведущий инфекционист Украины, профессор Ольга Голубовская рассказала, что потеря обоняния при COVID-19 с большой вероятностью свидетельствует о том, что у пациента не будет тяжелого течения заболевания.

По словам инфекциониста, до 86% этого симптома припадает на легкие формы.

"Помимо потери обоняния, может быть извращение вкуса (дисгевзия), например, любая вода, в т.ч. из крана, кажется сладкой", – написала Голубовская в Facebook.

О легком течении болезни, хотя и в меньшей степени, может сигнализировать диарейный синдром.

Также Голубовская отметила, что такой опасный симптом коронавируса может долго восстанавливаться.

"Обоняние возвращается чаще всего за несколько недель, но иногда для полной нормализации необходимо до двух месяцев", - добавила Голубовская.

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Симптомы коронавируса - о чем ранее сообщал Главред:

  • Ученые из Королевского колледжа Лондона выяснили, что каждый 20-й пациент болеет коронавирусом не менее восьми недель, и назвали факторы риска для затяжного COVID-19.
  • Американские ученые заявили, что головокружение – это еще одно из основных клинических проявлений коронавируса.
  • Врач Тарас Жиравецкий назвал самые опасные симптомы коронавируса, которые могут говорить о том, что у человека развивается тяжелая форма COVID-19.

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