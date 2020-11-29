Инфекционист объяснил неизбежность локдауна и предупредил о коллапсе в больницах

В Украине могут ввести локдаун / Фото Reuters

В Украине около 2 тысяч пациентов с коронавирусом не получают необходимую реанимационную помощь,.

Об этом врач-инфекционист Вадим Аристов рассказал в интервью Апострофу.

"Они ждут простых кроватей с кислородом, соответственно, шансов умереть у них больше", - подчеркнул медик.

Он предупредил о том, что следующий дефицит будет в конце первой недели января 2021 года, когда в больницах закончатся обычные кровати.

"Закончатся различные ведомственные, городские, непрофильные больницы, санатории и прочее. Их можно бесконечно развертывать. Конечно, можно добавить еще полевые госпитали. На второй неделе января закончатся кровати с кислородом. Тогда у нас будет уже полная напасть, которую можно будет зафиксировать. Если полный каскад коек будет заполнен, то, скорее всего, они будут забиваться все больше и больше под грузом тех, кто находится дома и уже синеет", - пояснил он.

Читайте также"Идеальная" дата: Арахамия спрогнозировал сроки локдаунаВрач также считает, что действующий в Украине "карантин выходного дня" был последней надеждой.

"За ним уже полный локдаун. Это решение нужно принимать. К сожалению, оно упирается в наше общественное мнение. Я видел результаты социологического опроса, и, к сожалению, общественность не поддерживает полный локдаун. Это можно полностью отнести к заслугам нашей оппозиции", - добавил Аристов.

Локдаун в Украине: что известно о подготовке

11 ноября Кабинет министров принял решение об отказе от адаптивного карантина и введении карантина выходного дня.

В частности, в выходные дни дополнительно к ограничениям, предусмотренным в будни, будет запрещена деятельность заведений питания, торговых центров, культурных заведений, спортзалов, фитнес-центров, учреждений размещения, в том числе гостиниц (кроме тех, которые выполняют социальные функции); с 10 до 12 часов - приоритетные часы для обслуживания пенсионеров.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко предлагает запланировать двухнедельный локдаун, привязанный к новогодним праздникам, и отказаться на Рождество и Новый год от массовых мероприятий.

25 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров готовится к возможному введению жесткого карантина во время зимних праздников.

В свою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков выступил за введение в Украине полного локдауна на 3-4 недели как можно скорее.

Локдаун это: