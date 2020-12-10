Инфекционист объяснил, от чего зависит степень тяжести COVID-19

При коронавирусе по одной причине возможна нехватка кислорода, поделился врач.
Инфекционист Киевской горбольницы №4 Евгений Дубровский сообщил, что при коронавирусе COVID-19 кислород необходим тогда, когда возникает отек в легких и утолщается пространство между альвеолой (структура в форме пузырька) и легочным капилляром.
От размера отека напрямую зависит степень тяжести коронавируса, поделился врач на своей странице в Facebook.
Дубровский добавил, что из-за отека в организме возникает гипоксия (нехватка кислорода).
"Утолщение… ухудшает газообмен в легких. Кислород не может быстро проходить из просвета альвеол в кровь, к эритроцитам и гемоглобину... все это приводит к гипоксии…", – подчеркнул инфекционист.
- Ранее Евгений Дубровский сообщил, что коронавирус сам по себе очень слабый и не способен нанести вред легким человека. Врач отметил, что легкие в некоторых случаях повреждает иммунная система заболевшего.
- Ученые поделились, что при коронавирусе нужно следить за уровнем насыщения крови кислородом (сатурация). Нормальный уровень сатурации – показатель от 94 до 98%, если он ниже – нужно обращаться к врачу.
Автор: Екатерина Присяжнюк