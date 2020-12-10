Инфекционист объяснил, от чего зависит степень тяжести COVID-19

По словам инфекциониста, степень тяжести коронавируса зависит от размера отека в легких / Reuters

Инфекционист Киевской горбольницы №4 Евгений Дубровский сообщил, что при коронавирусе COVID-19 кислород необходим тогда, когда возникает отек в легких и утолщается пространство между альвеолой (структура в форме пузырька) и легочным капилляром.

От размера отека напрямую зависит степень тяжести коронавируса, поделился врач на своей странице в Facebook.

Дубровский добавил, что из-за отека в организме возникает гипоксия (нехватка кислорода).

"Утолщение… ухудшает газообмен в легких. Кислород не может быстро проходить из просвета альвеол в кровь, к эритроцитам и гемоглобину... все это приводит к гипоксии…", – подчеркнул инфекционист.