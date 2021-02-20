Инфекционист объяснил, почему коронавирус "кошмарит" запад Украины

В Буковель туристы могли привезти новые штаммы коронавируса / Фото hotelsbukovel.com.ua

Коронавирус активно атакует западные регионы Украины. Хуже всего ситуация в Ивано-Франковской области - 17 февраля там официально подтвердили около 800 новых случаев заражения COVID-19. Примерно такая же статистика была в регионе в ноябре 2020 года.

Врач-инфекционист Владимир Курпита заявил, что рост заболеваемости коронавирусом в области является результатом непродуманной политики по открытию горнолыжного курорта Буковель. Причем там отдыхают не только украинцы, но и европейцы, которые могли завезти новые штаммы вируса, в том числе и британский, передает Obozrevatel.

Кроме этого, на рост статистики повлияло и возвращение детей в школы и смягчение самого карантина после 25 января. Люди больше контактируют друг с другом, что создает для вируса возможность передаваться.

Курпита не исключает дальнейшего распространения коронавируса по всей Украине. Врач спрогнозировал очередную нагрузку на систему здравоохранения и медиков.

Инфекционист посоветовал украинцам, которые отдыхали на курорте Буковель, не контактировать с другими людьми, а при появлении первых симптомов, обязательно сообщить об этом врачу.

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