Инфекционист объяснил, почему коронавирус "кошмарит" запад Украины

Рост заболеваемости COVID-19 в Ивано-Франковской области является результатом непродуманной политики по открытию горнолыжного курорта Буковель.
Коронавирус активно атакует западные регионы Украины. Хуже всего ситуация в Ивано-Франковской области - 17 февраля там официально подтвердили около 800 новых случаев заражения COVID-19. Примерно такая же статистика была в регионе в ноябре 2020 года.
Врач-инфекционист Владимир Курпита заявил, что рост заболеваемости коронавирусом в области является результатом непродуманной политики по открытию горнолыжного курорта Буковель. Причем там отдыхают не только украинцы, но и европейцы, которые могли завезти новые штаммы вируса, в том числе и британский, передает Obozrevatel.
Кроме этого, на рост статистики повлияло и возвращение детей в школы и смягчение самого карантина после 25 января. Люди больше контактируют друг с другом, что создает для вируса возможность передаваться.
Курпита не исключает дальнейшего распространения коронавируса по всей Украине. Врач спрогнозировал очередную нагрузку на систему здравоохранения и медиков.
Инфекционист посоветовал украинцам, которые отдыхали на курорте Буковель, не контактировать с другими людьми, а при появлении первых симптомов, обязательно сообщить об этом врачу.
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Карантин в Украине - последние новости:
- Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что карантин в Ивано-Франковской области усилили. При этом никаких дополнительных ограничений или запретов относительно Черновицкой области и Закарпатья не принимали. Эти области - под пристальным вниманием Минздрава.
- Ранее Ляшко сообщил, что из-за критического количества больных коронавирусом COVID-19 на неделю запретили работу развлекательных заведений, кафе и ресторанов в Ивано-Франковской области.
- По его словам, рост количества новых инфицированных связан с наплывом туристов.
- Карантин в Украине продлен до 30 апреля 2021 года.
- С 24 февраля вся территория Украины попадет в "желтую" зону карантина. В дальнейшем регионы будут попадать в "зеленую", "оранжевую" и "красную" зоны карантина в зависимости от ситуации с коронавирусом.