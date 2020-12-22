Инфекционист объяснил, почему многие украинцы не хотят вакцинации от COVID-19

Инфекционист Вадим Аристов ситуацию в Украине с вакцинацией от коронавируса оценивает вполне однозначно.
В Украине давно был провален подход к вакцинации и потому приблизительно 40% граждан отказались бы от прививок от коронавируса COVID-19 - даже бесплатной вакциной.
Об этом в комментарии порталу Апостроф заявил инфекционист и стратег Вадим Аристов. Он назвал сложившуюся ситуацию следствием информационной войны ‒ когда политики не могут объяснить, стоит ли вакцинироваться от коронавируса.
"Они осквернили понимание общественности о том, что такое вакцина, как она работает, и почему ее нужно использовать для собственной семьи. Поэтому этим нужно будет заниматься. И заниматься не просто чиновниками и заседаниями, а заниматься серьезными коммуникационными подходами", ‒ считает Аристов.
По его словам, вопрос "вакцинироваться или нет?" ‒ "извечная борьба добра и зла, знания и невежества". И именно поэтому украинцы склонны в вопросе борьбы с COVID-19 доверять не только мнению экспертов и ученых, а даже блогерам, которые высказывают свое мнение постоянно (по поводу и без).
"В Российской Федерации где-то 59% не доверяют вакцине. В каждой стране своя история, однако, это все эпический фейл. То есть наука у нас перестала иметь существенный вес, как это должно быть", ‒ подытожил Аристов.
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Новый штамм коронавируса - о чем ранее сообщал Главред:
- 14 декабря британские ученые заявили о новом, мутировавшем варианте коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение болезни в юго-восточной части Англии.
- 19 декабря премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что в Лондоне и на юго-востоке Англии с воскресенья вводится новый, четвертый уровень ограничений в связи с появлением более быстро распространяющегося штамма коронавируса.
- Новый штамм коронавируса известен как VUI-202012/01. По словам Джонсона, он может быть намного опаснее известного ученым варианта.