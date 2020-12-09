УкрРус
  1. Главная
  3. Коронавирус

Инфекционист объяснил, почему умирают испытатели вакцины от коронавируса

9 декабря 2020, 13:56

Люди умирают от сопутствующих заболеваний или вообще неожиданно, в том числе в во время испытаний вакцины.

вакцина,вакцинация
Инфекционист объяснил, почему умирают испытатели вакцины от коронавируса / Reuters

При испытаниях совместной германо-американской вакцины погибли шесть человек. Причем четверым вводили плацебо, то есть их организм не подвергался воздействию реального препарата. Инфекционист Николай Малышев заявил, что так бывает, что люди умирают от сопутствующих заболеваний.

"Я сталкивался с такими вещами, это бывает. Люди умирают от сопутствующих заболеваний или вообще неожиданно. Например, выявляется язва желудка или прободение - и человек гибнет", - сказал инфекционист в интервью МК.

По его словам, так или иначе - люди умирают, в том числе в группах испытуемых. Некоторые заболевания проявляются во время исследований, и представители групп плацебо - не исключение.

При этом обратил внимание, что отбирают людей для участия в испытаниях вакцины очень серьезно.

"Человек сдает анализы, биохимию в том числе, врачи смотрят состояние его здоровья... И в течение 2-3 дней после обследования участники должны приступить к испытаниям", - объяснил он.

Малышев подчеркнул, что от смерти никто не застрахован.

"Качество и эффективность вакцины отношения к этому, как правило, не имеет", - резюмировал он.

Смерть участников испытаний вакцины от коронавируса – о чем сообщалось ранее:

  • Во время испытаний вакцины от коронавируса Pfizer скончались шесть участников испытаний в США. Двоим из погибших вводили настоящий препарат, а остальным - плацебо.
  • Сообщается, что у всех погибших участников испытаний были проблемы со здоровьем и хронические заболевания. При этом половина из них была старше 55 лет.
  • 16 ноября стало известно, что вакцина, разработанная Pfizer и BioNTech, может иметь побочные эффекты, поскольку у одного из участников эксперимента появились схожие с гриппом симптомы.
  • 9 ноября США и Германия сделали заявление об эффективности результатов клинических исследований препарата от коронавируса. В частности, компании Pfizer и BioNTech рассказали о том, что их вакцина предотвращает заражение коронавирусной инфекцией в 90% случаев.

инфекционист коронавирус новости вакцина от коронавируса
Сейчас вы просматриваете новость «Инфекционист объяснил, почему умирают испытатели вакцины от коронавируса». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Остановка транспорта и работа метро: в Киеве раскрыли план по локдауну в УкраинеОстановка транспорта и работа метро: в Киеве раскрыли план по локдауну в Украине Жесткий карантин в январе: Шмыгаль предупредил о новых запретахЖесткий карантин в январе: Шмыгаль предупредил о новых запретах Локдаун в Украине: появились новые детали введения жесткого карантинаЛокдаун в Украине: появились новые детали введения жесткого карантина Врач назвал главный синдром после COVID-19: как с ним боротьсяВрач назвал главный синдром после COVID-19: как с ним бороться ​"Осталось недолго": эксперт рассказала, когда Украина победит коронавирус​​"Осталось недолго": эксперт рассказала, когда Украина победит коронавирус​
Следующий материал

Последние новости

14:02
Европейский Союз выделил Украине транш на 600 миллионов евро - Шмыгаль
13:56
Инфекционист объяснил, почему умирают испытатели вакцины от коронавируса Видео
13:36
Отличный крем-суп с брынзой и цветной капустой – рецепт от диетолога Видео
13:36
Мед и корица: мощное лекарство или большой миф? Видео
13:16
Синоптические армии наломают дров в Украине, их бой скажется на самочувствии Видео
Реклама
13:05
У  Путина жестко отреагировали на резолюцию ООН по Крыму Видео
13:05
Гороскоп на 10 декабря для всех: особое покровительство и тревожный звоночек Видео
12:42
Королева Елизавета II впервые собрала семью на карантине - трогательные кадры Видео
12:16
В Москве исключили встречу Зеленского, Путина, Меркель и Макрона в ближайшее время Видео
11:56
СМИ узнали новую вероятную дату начала локдауна в Украине
11:54
"Привет, козлы!": Настя Ивлеева рассмешила приключениями на пляже Турции
11:53
Локдаун в Украине необходим до Нового года, иначе всё насмарку – эпидемиолог Видео
11:48
Эпидемиолог объяснил, почему Украина провалит вакцинацию против COVID-19 Видео
11:21
Валерия отказалась петь на незаконном корпоративе за 8,5 миллионов
11:10
Очень нежный голубой маникюр на Новый год 2021 - фото Фото Видео
11:02
На мужа Алсу завели административное дело
10:50
Эксперты назвали худшие советы по здоровью 2020 в TikTok Видео
10:45
Шах не умер, ишак не сдох, или Почему Украина "застряла" в Минске мнение
10:30
Локдаун в Украине введут после праздников: документ Фото Видео
10:28
Украине грозит продление карантина: СМИ назвали сроки Видео
Реклама
10:25
Эмбер Херд может сыграть в Пиратах Карибского моря
09:59
"Уход Путина": астролог назвал фамилию вероятного преемника президента РФ Видео
09:57
В Крыму началась "водная паника" мнение
09:56
Человек-паук 3 вернет Питера Паркера из другой франшизы
09:42
Украинцы продают коров и золото, чтобы вылечиться от коронавируса - врач Видео
09:10
Почему в отношениях пропадает секс: психолог назвала главные причины Видео
09:06
Когда в Украине введут локдаун: в правительстве назвали неожиданные даты Видео
08:54
COVID-19 в Киеве снова набирает обороты: опубликованы неутешительные данные
08:29
Гороскоп на 9 декабря для всех: приязнь Фортуны и полезная перестановка Видео
08:22
Меньше чем за два года Зеленский превратился в политический труп мнение
08:10
Конец коронавируса в Украине: врач назвал условие для возвращения к нормальной жизни Видео
08:01
Коронавирус в Украине 9 декабря: болезнь побороли больше украинцев, чем заразились Видео
07:33
Когда вакцина доедет до Украины, она уже может стать опасной – эпидемиолог Александрин
07:32
Билл Гейтс спрогнозировал конец пандемии COVID-19 Видео
07:29
Врач объяснил, кто из пациентов с COVID-19 склонен к суициду Видео
07:15
У Кравчука раскрыли планы по Донбассу и сделали заявления об уступках России Видео
07:01
Жена Дзидзьо Slavia похвасталась гладенькими ножками на пикантном фото
06:53
"Заговор" Запада: почему из Украины делают нищую страну мнение
06:47
Донбасс не получится вернуть силой: главнокомандующий ВСУ назвал причины
06:28
Магнитная буря 10 декабря спровоцирует апатию и упадок сил Видео
Реклама
06:03
Военная помощь Украине и санкции против Северного потока-2: в Конгрессе США одобрили оборонный бюджет Видео
05:37
В моде замшевые сумки, которыми хочется завладеть немедленно - фото Фото Видео
05:23
Звезда новогоднего стола: оливье классический и оригинальные рецепты
05:09
"Потрясающе": Морозюк обнажила аппетитные формы и свела с ума поклонников
04:44
Протесты в Армении: эксперты оценили шансы на отставку Пашиняна из-за поражения в Карабахе Видео
04:15
Названы самые опасные симптомы COVID-19 Видео
03:52
В ЕС потребовали поднять цены на электричество для украинцев Видео
02:11
Появилась подробная карта, где в Киеве воруют чаще всего Видео
00:23
Коронавирус бушует в Украине: врач рассказал об интересном феномене
08 декабря, вторник
23:51
Динамо - Ференцварош: неожиданный результат матча Лиги чемпионов Фото
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять