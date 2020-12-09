Инфекционист объяснил, почему умирают испытатели вакцины от коронавируса / Reuters

При испытаниях совместной германо-американской вакцины погибли шесть человек. Причем четверым вводили плацебо, то есть их организм не подвергался воздействию реального препарата. Инфекционист Николай Малышев заявил, что так бывает, что люди умирают от сопутствующих заболеваний.

"Я сталкивался с такими вещами, это бывает. Люди умирают от сопутствующих заболеваний или вообще неожиданно. Например, выявляется язва желудка или прободение - и человек гибнет", - сказал инфекционист в интервью МК.

По его словам, так или иначе - люди умирают, в том числе в группах испытуемых. Некоторые заболевания проявляются во время исследований, и представители групп плацебо - не исключение.

При этом обратил внимание, что отбирают людей для участия в испытаниях вакцины очень серьезно.

"Человек сдает анализы, биохимию в том числе, врачи смотрят состояние его здоровья... И в течение 2-3 дней после обследования участники должны приступить к испытаниям", - объяснил он.

Малышев подчеркнул, что от смерти никто не застрахован.

"Качество и эффективность вакцины отношения к этому, как правило, не имеет", - резюмировал он.

Смерть участников испытаний вакцины от коронавируса – о чем сообщалось ранее: