Инфекционист объяснил, почему январский карантин в Украине могут продлить

Инфекционист объяснил, почему январский локдаун в Украине могут продлить / УНИАН

Январский карантин могут продлить, 3 недели — это слишком мало. В мире 4 недели карантина давали только для стабилизации заболеваемости, а для ее снижения нужно не менее 6 недель, заявил стратег, инфекционист, консультант по управлению изменениями Вадим Аристов.

"Кроме того, есть проблема с тестированием и статистикой в регионах - заболеваемость снижается, а темпы госпитализации растут. То есть, скорее всего, есть значительное движение эпидемии, которого мы не видим в цифрах заболеваемости. Именно поэтому возможен серьезный разгон эпидемии уже в конце первой недели января, из-за чего и могут ввести локдаун. У нас уничтожена санэпидемслужба, у нас нечем бороться с эпидемией, и потому мы обречены время от времени идти на такие меры", - рассказал Аристов в комментарии Главреду.

По его словам, вполне вероятно, что в ближайший год локдаунов будет несколько.

"Сначала в январе, после чего в феврале-марте снова будет разгон эпидемии и уже в марте - следующий. Далее после этого будет теплое время года, когда распространенность вируса уменьшится, а с приходом холодов, в октябре-ноябре, снова будут обсуждать очередной локдаун", - подчеркнул эксперт.

Также Аристов отметил, что вакцинация пока не повлияет на ситуацию.

"В марте мы получим количество доз, которое позволит вакцинировать 4 млн. В масштабах страны — это ничто, 10 процентов. Да еще и вакцинировать первыми планируют военных и полицейских, хотя это, в основном, молодые люди, которым коронавирус не так страшен, как пожилым", - добавил он.

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