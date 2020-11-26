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Инфекционист объяснила, почему дети массово разносят коронавирус

26 ноября 2020, 17:47

По мнению Ольги Голубовской, дети часто являются двигателем любой эпидемии.

Дети в масках, коронавирус
Инфекционист объяснила, почему дети массово разносят коронавирус / УНИАН

Дети, у которых китайский коронавирус Covid-19 в большинстве случаев проходит бессимптомно, являются "двигателем эпидемии", поскольку разносят инфекцию виру и заражают людей, которые находятся в группе риска.

Такое мнение во время своего выступления на Украинском женском конгрессе сделала известный инфекционист, доктор медицинских наук Ольга Голубовская. Медик, в частности, инфекционист рассказала, что дети часто являются двигателем любой эпидемии, потому что часто переживают болезнь ‒ в том числе и коронавирус Covid-19 ‒ с полным отсутствием симптомов. Но это не делает их менее заразными.

Кроме того, по словам Голубовская, Украина переняла американскую рекомендацию по тестированию. Исходя из этих рекомендаций, в случае, если ребенок болен и с респираторными симптомами, то это расценивается как Covid-19 ‒ до тех пор, пока анализ не доказал обратное. И, соответственно, все, кто живет с ним на одной жилплощади, должны пройти тестирование на коронавирус.

"Если ребенок болен, или респираторный какой-то симптом, тогда группы риска должны где-то на 4-5 день от момента контакта с больным ребенком обследоваться", ‒ подытожила Голубовская.

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Коронавирус и карантин в Украине: последние новости

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Ольга Голубовская китайский коронавирус COVID-19
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