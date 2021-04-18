Инфекционист рассказала, почему дети стали массово болеть коронавирусом

По словам медика, в последнее время у детей фиксируют тяжелые формы болезни.
Детский инфекционист из Кривого Рога Светлана Куницына рассказала, что в Украине все больше детей начали болеть коронавирусом.
По ее словам, болезнь поражает желудочно-кишечный тракт, поэтому родителям советуют внимательнее следить за самочувствием ребенка.
Также медик подчеркнула, что у детей в последнее время фиксируют тяжелые формы болезни.
"У детей, гораздо чаще чем у взрослых, фиксируется поражения желудочно-кишечного тракта. Основные проявления считаются респираторные, по типу респираторной инфекции с осложнением по типу пневмонии. Но и желудочно-кишечный синдром тоже считается характерным. Если у взрослого населения он встречается реже, то у детей гораздо чаще. Иногда даже фиксируются формы, когда респираторный синдром вообще отсутствует, а проявляется только пищеварительными расстройствами", – подчеркнула врач, передает ТСН.
По ее словам, также у детей, которые подхватили коронавирус, могут фиксироваться кожно-слизистые изменения:
- красные щеки,
- выраженный конъюнктивит,
- покраснение глаз и отек век,
- высыпания на коже,
- "Клубничный язык".
Кроме того врач отмечает, что не все дети могут сказать о своей головной боль или потере обоняния, поэтому родителям любое проявление респираторного заболевания надо расценивать как потенциальную коронавирусную инфекцию.
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Коронавирус в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
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