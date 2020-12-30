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Инфекционист рассказал о паспортах вакцинации от COVID-19

30 декабря 2020, 10:34

Эксперт считает, что раздача паспортов вакцинации будет оправданной, если сначала раздать подтверждающие документы тем, кто уже переболел.

вакцинация
Перед раздачей паспортов вакцинации следовало бы раздать документы переболевшим COVID-19 - инфекционист Евгений Дубровский / Reuters

Уже несколько стран мира сообщили о внедрении у себя специальных систем учета вакцинированных от COVID-19.

В частности, в министерстве здравоохранения Израиля сообщили, что каждый, кто прошел вакцинацию, сможет загрузить себе "Зеленый паспорт" на смартфон. Активация электронного документа будет происходить через семь дней после введения второй дозы вакцины.

Также COVID-паспорт появится в Венгрии и России.

Как объяснил в комментарии Главреду врач-инфекционист Евгений Дубровский, прежде чем раздавать паспорта вакцинации, более правильным было бы сначала раздать подтверждающие документы тем, кто уже переболел.

"Если мы хотим вручать какие-то паспорта вакцинации, то, для начала, нужно раздать имунные паспорта всем людям, которые переболели и перестать их мучать ПЦР-тестами и справками на границах. Эти люди не заразны - более того, они находятся вне опасности и могут контактировать с зараженным человеком без каких-либо последствий", - отметил Дубровский.

Читайте такжеМасштабная вакцинация украинцев от коронавируса: в Минздраве раскрыли подробностиПо мнению медика, вакцинировать уже переболевших людей нет смысла, поскольку иммунная защита после перенесеного заболевания является преимуществом у переболевших перед неболевшими ковидом.

При этом, по словам Дубровского, так как говорить о каких-либо результатах вакцинации пока рано, то и выдавать какие-либо подтверждающие документы пока преждевременно.

"Человечество, благодаря вакцинации, победило или сделало контролируемыми многие опасные заболевания, но любая новая вакцина требует пристального внимания и контроля, без этого никак. Сложностей добавляют мутации коронавируса. Пока неизвестно, как новая вакцина будет с ними справляться, и потребуются ли постоянные модификации последней. Потому нужно время и тщательный анализ".

Напомним, 27 декабря гражданам европейских стран начали делать прививки от коронавируса.

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