Инфекционист ответил, помогают ли витамины телу сражаться с коронавирусом

Вадим Аристов дал ответ на вопрос - полезны ли различные витамины в борьбе с COVID-19.
Известный стратег и медик-инфекционист Вадим Аристов утверждает ‒ нет конкретных доказательств того, что витамины помогают при лечении китайского коронавируса COVID-19.
Об этом он заявил в интервью для портала Апостроф. Более того. Аристов убежден ‒ чрезмерное употребление витаминов может навредить организму. По словами инфекциониста, витамин D нельзя принимать больше, чем рекомендованная медицинская доза (2000 международных единиц в сутки).
Аристов отметил ‒ превышение дозы витаминов может вызвать активное сопротивление иммунной системы (по причине чего состояние организма при коронавирусе может ухудшиться).
"Относительно витамина С нет достаточно доказательств для общего населения. Есть отдельные интересные исследования, которые говорят о работниках экстремальных отраслей - спортсмены, люди, которые занимаются зимними видами спорта, и тому подобное", - сказал он.
Для третьего популярного витамина ‒ Е ‒ отметил Аристов, рекомендованная доза составляет 200 международных единиц в сутки.
"Опять же, не нужно превышать. Относительно цинка тоже есть определенные дозировки, нужно подбирать под возраст и помнить, что передозировка может чрезмерно стимулировать у мужчин их простату. Это может вызвать свои последствия", - подытожил инфекционист.
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Коронавирус и витамины – ранее Главред сообщал:
- Ученые из Индии выяснили, что витамин В12 подавляет особый фермент в геноме SARS-Cov-2, отвечающий за копирование патогена. Это приводит к снижению вирусной нагрузки и тяжести течения болезни COVID-19.
- Ученые из TILDA (The Irish Longitudinal Study on Ageing) в Дублине провели исследование и выяснили, что витамин D, от недостатка которого мы так страдаем в осенне-зимний период, как оказалось, играет не последнюю роль в борьбе против COVID-19.