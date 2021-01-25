Инфекционист озвучила печальный сценарий развития пандемии коронавируса в Украине

Когда в Украине коронавирус утихнет / Reuters

Эпидемия коронавируса в Украине может пойти по одному из трех возможных сценариев. Врач-инфекционист Ольга Голубовская считает, что самый страшный из них – ежегодный рост смертности.

"Есть три сценария. Это сойдет на нет. Но наиболее вероятный сценарий, что через год-два после того, как оно возникло, заболевание станет сезонным и сконцентрируется на группах риска, пожилых людях", - отметила Голубовская в программе Хард с Влащенко на телеканале Украина 24.

Как отметила врач, самый страшный сценарий даже не хочется озвучивать – "это когда смертность будет только по нарастающей ежегодно, и так останется".

По ее словам, в течение ближайших трех месяцев мы узнаем, как будут развиваться события.

Голубовская также заявила, что количество заболевших коронавирусом в Украине существенно снизилось, однако даже на этом фоне официальная статистика не соответствует действительности.

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Однако это не значит, что украинцы победили инфекцию и очередной волны через какое-то время не будет.

"В мире на сегодняшний день циркулирует три основных штамма. То, что к нам ближе всего и реальнее всего завоз в страну – это штамм Великобритании. Он обуславливает рост заболеваемости не только в Англии, но и в других европейских странах", – сказала врач-инфекционист.

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