Инфекционист перечислила осложнения, которые появляются после коронавируса

Голубовская рассказала о последствиях коронавируса / Reuters

Известный украинский врач-инфекционист Ольга Голубовская рассказала, что даже после выздоровления от COVID-19 у человека может наступить ряд осложнений, таких как - инфаркт, инсульт, тромбоэмболические события или психоневрологические проявления.

По словам врача, они могут возникать и без признаков респираторных синдромов, а также в отдаленные периоды после острой фазы.

"На сегодняшний день нет единства, в том числе среди экспертов, в четких подходах к тактике ведения больных, и это вполне объяснимо. Оказывают влияние имеющиеся доказательства (или их отсутствие), некачественно проведенные, особенно в начале эпохи ковида, клинические исследования (из-за коллапса систем здравоохранения) и даже уровень самих экспертов", - написала Голубовская в Facebook.

По ее словам, последние обновленные стандарты ВОЗ содержат некоторые критерии ведения больных с постковидными состояниями.

В них отмечается, что психоневрологические проявления, инфаркты, инсульты могут возникать и без признаков респираторных синдромов, а также в отдаленные периоды после острой фазы.

"Мы неоднократно наблюдали тромбоэмболические события после выписки уже стабильных больных, собственно, как и дебюты последующего заболевания с таких эпизодов. И неоднократно говорили о том, что это ковидные инфаркты и инсульты, нравится это кому-то или нет", - подчеркнула врач.

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Она добавила, что через несколько недель после острой стадии у больных могут возникать:

синдром Гийена-Барре,

острый диссеминированный энцефаломиелит,

лейкоэнцефалит и тому подобное.

Голубовская также отдельно отметила, что когнитивные нарушения у человека также могут возникать и как следствие интенсивной терапии.

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