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Инфекционист перечислила осложнения, которые появляются после коронавируса

17 февраля 2021, 22:57
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Голубовская отметила, что когнитивные нарушения у человека также могут возникать и как следствие интенсивной терапии.

Коронавирус
Голубовская рассказала о последствиях коронавируса / Reuters

Известный украинский врач-инфекционист Ольга Голубовская рассказала, что даже после выздоровления от COVID-19 у человека может наступить ряд осложнений, таких как - инфаркт, инсульт, тромбоэмболические события или психоневрологические проявления.

По словам врача, они могут возникать и без признаков респираторных синдромов, а также в отдаленные периоды после острой фазы.

"На сегодняшний день нет единства, в том числе среди экспертов, в четких подходах к тактике ведения больных, и это вполне объяснимо. Оказывают влияние имеющиеся доказательства (или их отсутствие), некачественно проведенные, особенно в начале эпохи ковида, клинические исследования (из-за коллапса систем здравоохранения) и даже уровень самих экспертов", - написала Голубовская в Facebook.

По ее словам, последние обновленные стандарты ВОЗ содержат некоторые критерии ведения больных с постковидными состояниями.

В них отмечается, что психоневрологические проявления, инфаркты, инсульты могут возникать и без признаков респираторных синдромов, а также в отдаленные периоды после острой фазы.

"Мы неоднократно наблюдали тромбоэмболические события после выписки уже стабильных больных, собственно, как и дебюты последующего заболевания с таких эпизодов. И неоднократно говорили о том, что это ковидные инфаркты и инсульты, нравится это кому-то или нет", - подчеркнула врач.

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Она добавила, что через несколько недель после острой стадии у больных могут возникать:

  • синдром Гийена-Барре,
  • острый диссеминированный энцефаломиелит,
  • лейкоэнцефалит и тому подобное.

Голубовская также отдельно отметила, что когнитивные нарушения у человека также могут возникать и как следствие интенсивной терапии.

Коронавирус – о чем ранее сообщал Главред:

  • Специалист по инфекционным заболеваниям, директор медицинского центра Международного университета Ла-Риохи Висенте Сориано обнаружил, что болезнь COVID-19 протекает в более легкой форме у пациентов, которые во время заражения находились в медицинской маске.
  • Известный доктор Евгений Комаровский заявил, что тяжесть коронавирусной болезни зависит не только от того, находится ли инфицированный в группе риска, но и от количества вирусных частиц, которые попали в организм.
  • Ученые выяснили, что симптомы коронавируса появляются всего лишь у 13% больных.

Ольга Голубовская

Украинский инфекционист, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Украины, заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Украины по специальности "инфекционные болезни". Является членом рабочей группы по разработке протоколов оказания медицинской помощи больным коронавирусом. Автор более 200 научных работ.

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