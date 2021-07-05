Инфекционист подробно рассказала о новой вакцине Janssen в Украине

Врач рассказала о новой вакцине / УНИАН

Вакцина от коронавируса Janssen (Johnson&Johnson), которую зарегистрировало Министерство здравоохранения Украины, не требует повторной прививки, поведала в эфире Сегодня Вечером инфекционист Татьяна Логинова.

"Рада вас приветствовать и сказать, что это неплохая вакцина, по принципу действия она так же действует, как и векторная другая вакцина, которую мы уже имеем опыт видеть - это Astrazeneca. То есть это векторная вакцина, и уже у нас много людей привиты векторной вакциной Covishield и генериком Astrazeneca, я лично тоже. Я считаю, что волноваться не стоит. Второе преимущество этой вакцины заключается в том, что она не требует ревакцинации. Одного раза достаточно", - рассказала Логинова.

Также инфекционист призвала не медлить с вакцинацией.

"Не надо ждать, надо иметь вакцинацию сейчас, потому что сейчас очень хороший период, уменьшилось количество инфицированных, и возможность подцепить в центрах вакцинации коронавирусную инфекцию намного ниже, чем в эпидемический период. Поэтому я всем желаю здоровья и идти прививаться тем, чем есть", - сказала она.

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Коронавирус "Дельта" в Украине – о чем ранее сообщал Главред:

23 июня состоялось срочное совещание Совета национальной безопасности и обороны Украины. На нем обсуждалось распространение штамма коронавируса Дельта в мире и связанные с ним угрозы.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что коронавирус типа Дельта, который впервые был обнаружен в Индии, зафиксирован в Украине. Два случая зафиксированы у матери 66 лет и ребенка 16 лет, которые недавно вернулись из России.

По оценкам медиков, штамм Дельта в 1,6 раза заразнее, чем штамм Альфа, который впервые обнаружили в Великобритании. Дельта вдвое повышает риски госпитализации и в полтора раза чаще приводит к реанимации больных. Защититься от него можно только благодаря вакцинации.