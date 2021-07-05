УкрРус
  1. Главная
  3. Коронавирус

Инфекционист подробно рассказала о новой вакцине Janssen в Украине

5 июля 2021, 20:46

Вакцина от коронавируса Janssen (Johnson&Johnson), которую зарегистрировало Министерство здравоохранения Украины, не требует повторной прививки.

вакцинация
Врач рассказала о новой вакцине / УНИАН

Вакцина от коронавируса Janssen (Johnson&Johnson), которую зарегистрировало Министерство здравоохранения Украины, не требует повторной прививки, поведала в эфире Сегодня Вечером инфекционист Татьяна Логинова.

"Рада вас приветствовать и сказать, что это неплохая вакцина, по принципу действия она так же действует, как и векторная другая вакцина, которую мы уже имеем опыт видеть - это Astrazeneca. То есть это векторная вакцина, и уже у нас много людей привиты векторной вакциной Covishield и генериком Astrazeneca, я лично тоже. Я считаю, что волноваться не стоит. Второе преимущество этой вакцины заключается в том, что она не требует ревакцинации. Одного раза достаточно", - рассказала Логинова.

Также инфекционист призвала не медлить с вакцинацией.

"Не надо ждать, надо иметь вакцинацию сейчас, потому что сейчас очень хороший период, уменьшилось количество инфицированных, и возможность подцепить в центрах вакцинации коронавирусную инфекцию намного ниже, чем в эпидемический период. Поэтому я всем желаю здоровья и идти прививаться тем, чем есть", - сказала она.

Реклама

Коронавирус "Дельта" в Украине – о чем ранее сообщал Главред:

23 июня состоялось срочное совещание Совета национальной безопасности и обороны Украины. На нем обсуждалось распространение штамма коронавируса Дельта в мире и связанные с ним угрозы.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что коронавирус типа Дельта, который впервые был обнаружен в Индии, зафиксирован в Украине. Два случая зафиксированы у матери 66 лет и ребенка 16 лет, которые недавно вернулись из России.

По оценкам медиков, штамм Дельта в 1,6 раза заразнее, чем штамм Альфа, который впервые обнаружили в Великобритании. Дельта вдвое повышает риски госпитализации и в полтора раза чаще приводит к реанимации больных. Защититься от него можно только благодаря вакцинации.

Вакцина новости Украины вакцина от коронавируса
Сейчас вы просматриваете новость «Инфекционист подробно рассказала о новой вакцине Janssen в Украине». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Победительница Холостяка топлес побаловала пикантными селфи в зеркалеПобедительница Холостяка топлес побаловала пикантными селфи в зеркале Jerry Heil назвала расценки на свои песни для украинских звездJerry Heil назвала расценки на свои песни для украинских звезд Сожгли двигатели: военный США раскрыл детали погони за британским эсминцем в Черном мореСожгли двигатели: военный США раскрыл детали погони за британским эсминцем в Черном море Внезапная сердечная остановка: названа еда, которая провоцирует "атаку"Внезапная сердечная остановка: названа еда, которая провоцирует "атаку" Забрал оторванную голову с места аварии: на Тернопольщине парень сбил насмерть двух молодых девушекЗабрал оторванную голову с места аварии: на Тернопольщине парень сбил насмерть двух молодых девушек

Последние новости

20:46

Инфекционист подробно рассказала о новой вакцине Janssen в Украине

20:43

Жара возвращается: украинцев предупредили готовиться к новой аномалии Видео

20:32

Стало известно где и когда похоронят Владимира Меньшова

20:30

Осталось немного подождать: в Минсоцполитики пообещали вскоре выплатить субсидии Видео

20:28

Названы худшие продукты питания при стрессе Видео

Реклама
20:19

"Все плывет и летит": в Сочи ураган сносит все на своем пути Видео

20:11

Спасено три жизни: впервые в истории в Полтаве посмертно трансплантировали органы Видео

20:09

Лилия Ребрик показала мокрую грудь в бассейне

20:09

С Днем поцелуев: красивые поздравления, картинки и история праздника

19:48

Социологи выяснили, как изменилось отношение украинцев к рынку земли Видео

19:43

Польша и Сербия продемонстрировали неудачный опыт повышения налогов для бизнеса - эксперт

19:40

Если бы Гиркина не выпустили из Славянска мнение

19:35

Изнасиловали и выбросили на дорогу: как наказали девочку, которая оставила подругу умирать

19:32

"Челлендж" ДОМа поддержала Википедия: в украиноязычной версии полуостров отнесли к территории РФ Видео

19:05

Муж Алены Мозговой готовится к операции на колене

19:03

Довели ребенка: 8-летний мальчик забрался на 8-метровое дерево, спасаясь от травли сверстников Видео

19:03

Путин решил украсть слово "шампанское" и сильно разозлил французов

18:52

Смерть после прививки: почему скончался мужчина после вакцины Pfizer в Винницкой области Видео

18:42

"Убивал тем, что было под рукой": в Киеве уголовник убил бездомного крестом на кладбище Видео

18:28

Жители Одесской области сидят без света из-за серьезной аварии

Реклама
18:28

Журналист Bloomberg подтвердил достоверность утечек про GTA 6 Видео

18:15

Названы 5 вредных привычек, которые делают нас старее Видео

18:13

Гадание на Ивана Купала-2021: как узнать свою судьбу

18:05

Валерий Меладзе публично заступился за обвиненного в насилии брата

17:50

Когда Рождество Иоанна Предтечи 2021: история праздника Видео

17:37

Эксперт объяснил, что может серьезно притормозить развитие украинской экономики

17:33

Климатолог назвала причину аномальной погоды в Украине и рассказала, когда налетит "апокалипсис" Видео

17:28

"Тихо, мама, тут надо на русском разговаривать": в детском лагере разгорелся языковой скандал Видео

17:26

Найкращі вихідні - Даша Петрожицкая раскрыла подробности нового фильма

17:21

Увеличение налогов для бизнеса приведет к разрастанию теневого сектора экономики Украины - эксперт

17:11

У певицы Ирины Федишин сломался автобус посреди трассы

17:06

Мост устал: в Киеве обвалилась часть Берестейского моста на авто Видео

17:00

Олег Крот, управляющий партнер холдинга TECHIIA досье

16:14

Лунный посевной календарь на июль 2021 для садоводов и огородников Видео

16:11

Что приготовить на Ивана Купала 2021: праздничное меню и рецепты Видео

15:55

Стихия в Крыму: подтопленные дома, селевой сход и поваленные деревья Видео

15:45

На Троещине вдохновленные сборной мальчики спели гимн Украины Видео

15:44

"Продолжать носить маски": в МОЗ предупредили об осенней волне коронавируса из-за мутанта Дельта Видео

15:30

Юрий Лазебников, управляющий партнер холдинга TECHIIA досье

15:02

В Бериславе на Херсонщине начали "Большую стройку" мусоросортировочного завода

Реклама
14:47

Оружие от Германии и крушение стены: в МИД сделали заявление о переговорах Зеленского и Меркель Видео

14:36

В Раде предложили вернуть звание Героев Украины Бандере и Шухевичу Видео

14:28

"Зрада": украинский телеканал похвастался картой РФ с оккупированным Крымом Видео

14:10

Гороскоп на июль-2021 от Влада Росса: благословенный период у Рыб и провал Тельца

14:05

Компенсация для Украины в обмен на Северный поток-2: в Киеве поставили условие России и Западу Видео

13:33

"Будешь трупом": житель Днепра избил жену с младенцем на руках и прокусил ногу копу Видео

13:28

Новые правила въезда в Украину: для людей из каких стран обязателен тест на COVID-19 Видео

13:27

Бесплатные 2 гектара земли: есть ли шансы получить свой кусок Видео

13:26

Венгрия начала вакцинировать от COVID украинцев в приграничных районах Видео

13:23

В Украине новая вакцина от COVID-19 – Janssen: для получения иммунитета достаточно одного укола Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять