Инфекционист пообещал Украине новый "триндец" с коронавирусом

Украину накроет вторая волна коронавируса / Фото Reuters

В Украине начинается вторая волна коронавируса - в течение следующих двух-трех недель она может дойти до восточных границ Украины.

Такой неутешительный прогноз озвучил врач-инфекционист Владимир Курпита. По его словам, "в очередной раз в Одессе и Харькове у нас будет тот же самый триндец, который был в ноябре", передает Obozrevatel.

"Возникает вопрос: больницы готовы, кислород есть, тестирование повысится, лекарства есть? Мы ничего не знаем", - отметил он.

Курпита считает, что расслабились не украинцы, а власть. Население реагирует на действия власти.

"В общем-то во всем мире ситуация с эпидемией стабилизируется благодаря вакцинации. Международное давление ослабло, и на этом фоне наша власть решила, что пронесет. В очередной раз у нас нет ответственных за бездеятельность", - сказал инфекционист.

По его словам, на данный момент нет точных данных о том, сколько именно украинцев уже переболели коронавирусом.

"Пускай и 5 или 10 млн населения – это даже не половина страны. А значит, 27 млн не болели. Все интересуются – сформировался ли иммунитет? Да, у переболевших людей сформировался. А у остальных – нет. Даже если переболеет половина населения – это не означает, что вирус закончился. Он будет находиться в обществе, пока все с ним не проконтактируют или в виде болезни, или в виде вакцинации", - резюмировал медик.

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