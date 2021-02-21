Инфекционист пообещал Украине новый "триндец" с коронавирусом

Вторая волна COVID-19 уже не за горами. Болезнь может быстро дойти до восточных границ Украины.
В Украине начинается вторая волна коронавируса - в течение следующих двух-трех недель она может дойти до восточных границ Украины.
Такой неутешительный прогноз озвучил врач-инфекционист Владимир Курпита. По его словам, "в очередной раз в Одессе и Харькове у нас будет тот же самый триндец, который был в ноябре", передает Obozrevatel.
"Возникает вопрос: больницы готовы, кислород есть, тестирование повысится, лекарства есть? Мы ничего не знаем", - отметил он.
Курпита считает, что расслабились не украинцы, а власть. Население реагирует на действия власти.
"В общем-то во всем мире ситуация с эпидемией стабилизируется благодаря вакцинации. Международное давление ослабло, и на этом фоне наша власть решила, что пронесет. В очередной раз у нас нет ответственных за бездеятельность", - сказал инфекционист.
По его словам, на данный момент нет точных данных о том, сколько именно украинцев уже переболели коронавирусом.
"Пускай и 5 или 10 млн населения – это даже не половина страны. А значит, 27 млн не болели. Все интересуются – сформировался ли иммунитет? Да, у переболевших людей сформировался. А у остальных – нет. Даже если переболеет половина населения – это не означает, что вирус закончился. Он будет находиться в обществе, пока все с ним не проконтактируют или в виде болезни, или в виде вакцинации", - резюмировал медик.
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Коронавирус и карантин в Украине – последние новости:
- Ситуация с коронавирусом ухудшилась в Ивано-Франковской области - там зафиксирована вспышка COVID-19.
- В регионе устанавливают карантинные блокпосты, вводят особый режим въезда и выезда из области. Кроме того на Прикарпатье разворачивают мобильный госпиталь, который должен вместить более сотни инфицированных коронавирусом.
- C 22 февраля Ивано-Франковская область попадет в "красную зону" карантина.
- В целом, карантин в Украине продлен до 30 апреля 2021 года.
- Тем временем в Минздраве отказались назвать точную дату поставки вакцины от COVID-19 в Украину. Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что это станет известно, когда самолет с препаратом вылетит в нашу страну.
- 19 февраля министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что вылетел в Индию на для проведения прямых переговоров с производителями о дополнительных объемах вакцин Oxford/AstraZeneca и NovaVax в 2021-2022 году.
- Бизнесмен и политик Алексей Давиденко считает, что власти точно не знают, когда препарат от коронавируса будет отгружен, поэтому точную дату начала прививочной кампании боятся называть.