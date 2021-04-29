Инфекционист пояснил, почему опасно делать COVID-прививки в больницах

Вакцинировать нельзя в поликлиниках - инфекционист / Reuters

Пункты вакцинации от коронавируса категорически нельзя размещать в больницах, считает врач-инфекционист Андрей Александрин, пишут Вести.

"Для меня странно, когда начинают готовиться к вакцинальному процессу при COVID-19. У меня вопрос к главному санитарному врачу Виктору Ляшко - чем отличается процесс вакцинации против COVID-19 от процесса вакцинопрофилактики при гриппе, кори и других вакциноуправляемых инфекциях? Я как специалист скажу — ничем. Когда в 2021 году чиновники Минздрава заявляют, что будут созданы две тысячи пунктов вакцинаций в лечебных учреждениях - это катастрофа для нашей страны", — сказал он.

Врач объяснил, почему этого делать нельзя.

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"Во всем мире вакцинация при COVID-19 организовывается, что называется, в полевых условиях, чтобы мы минимально людей привлекали в медицинские учреждения. Потому что, к сожалению, в Украине продолжается - она была еще до COVID-19 - необъявленная агрессивная эпидемия внутрибольничных инфекций. И когда человек приходит в лечебное учреждение и стоит в очереди, он подвергается огромному количеству инфекционных рисков и может заразиться разными инфекциями, не только COVID-19. До качественного инфекционного контроля нам еще очень далеко", — сказал он.

Вакцинация от коронавируса в Украине – о чем ранее сообщалось: