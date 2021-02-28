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Инфекционист публично призвал Степанова и Ляшко привиться индийской вакциной

28 февраля 2021, 23:57

Владимир Курпита публично обратился к Степанову, главному санврачу Виктору Ляшко, замминистра здравоохранения Ирине Мыкычак.

Вакцинация
Курпита призвал вакцинировать от коронавируса руководство МОЗ / Reuters

Экс-глава Центра общественного здоровья Владимир Курпита, который работал в Минздраве во времена Ульяны Супрун, предложил нынешнему руководству ведомства показать пример гражданам и вакцинироваться вакциной CoviShield, которую министр Максим Степанов привез из Индии.

Курпита публично обратился к Степанову, главному санврачу Виктору Ляшко, замминистра здравоохранения Ирине Мыкычак и главе директората фармацевтики Минздрава Александру Комариде.

"Максим Степанов, Виктор Ляшко, Ирина Мыкычак, Александр Комарида, не ждите Pfizer. Не бойтесь. Покажите пример. Готов вакцинироваться вместе с вами. Вакцина же качественная! Или нет?", - написал Курпита в Facebook.

Он обратил внимание на провал разъяснительной компании по вакцинации, и выразил уверенность, что "ситуацию может изменить только личный пример всего руководства Минздрава".

"Все руководство Минздрава регулярно посещает ковидные госпитали. Поэтому непосредственно относится к первой волне национального плана", - пояснил Курпита.

На предложение отреагировала пока только Ирина Мыкычак. В комментарии к посту Курпиты она написала, что первоочередная вакцинация руководства Минздрава может быть расценена как использование админресурса. Замминистра сообщила, что за время пандемии уже два раза переболела COVID-19 и поэтому намерена вакцинироваться после "соответствующей паузы".

Вакцинация от коронавируса в Украине:

  • 24 февраля началась вакцинация от COVID-19 в Украине.
  • 23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины CoviShield.
  • 22 февраля Министерство здравоохранения зарегистрировало вакцину от COVID-19 Oxford/AstraZeneca (торговое название CoviShield) для экстренного медицинского применения.

Минздрав вакцины Вакцина Максим Степанов Владимир Курпита новости Украины Виктор Ляшко вакцинация от коронавируса
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