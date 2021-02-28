Инфекционист публично призвал Степанова и Ляшко привиться индийской вакциной

Владимир Курпита публично обратился к Степанову, главному санврачу Виктору Ляшко, замминистра здравоохранения Ирине Мыкычак.
Экс-глава Центра общественного здоровья Владимир Курпита, который работал в Минздраве во времена Ульяны Супрун, предложил нынешнему руководству ведомства показать пример гражданам и вакцинироваться вакциной CoviShield, которую министр Максим Степанов привез из Индии.
Курпита публично обратился к Степанову, главному санврачу Виктору Ляшко, замминистра здравоохранения Ирине Мыкычак и главе директората фармацевтики Минздрава Александру Комариде.
"Максим Степанов, Виктор Ляшко, Ирина Мыкычак, Александр Комарида, не ждите Pfizer. Не бойтесь. Покажите пример. Готов вакцинироваться вместе с вами. Вакцина же качественная! Или нет?", - написал Курпита в Facebook.
Он обратил внимание на провал разъяснительной компании по вакцинации, и выразил уверенность, что "ситуацию может изменить только личный пример всего руководства Минздрава".
"Все руководство Минздрава регулярно посещает ковидные госпитали. Поэтому непосредственно относится к первой волне национального плана", - пояснил Курпита.
На предложение отреагировала пока только Ирина Мыкычак. В комментарии к посту Курпиты она написала, что первоочередная вакцинация руководства Минздрава может быть расценена как использование админресурса. Замминистра сообщила, что за время пандемии уже два раза переболела COVID-19 и поэтому намерена вакцинироваться после "соответствующей паузы".
Вакцинация от коронавируса в Украине:
- 24 февраля началась вакцинация от COVID-19 в Украине.
- 23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины CoviShield.
- 22 февраля Министерство здравоохранения зарегистрировало вакцину от COVID-19 Oxford/AstraZeneca (торговое название CoviShield) для экстренного медицинского применения.