​Инфекционист рассказал, чем грозит новый вид коронавируса​

Медики не знают, какие варианты коронавируса заражают украинцев.
Инфекционист Вадим Аристов объяснил, опасен ли новый штамм коронавируса. По его словам, тот вид, который обнаружили в Британии, имеет такую же патогенность и не вызывает большую смертность и осложнений.
При этом Аристов отметил, что вирус распространяется более активно.
"В данный момент все, что может сделать наша страна, так это ограничить перемещение людей из мест очага нового вида COVID-19, ограничить прилет самолетов и усилить контроль на границе", - пояснил врач.
Инфекционист отметил, что медики не знают, какие варианты коронавируса заражают украинцев.
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"Возможно он у нас уже длительное время циркулирует. Поскольку у нас нет лабораторий, которые бы занимались секвенированием образцов вирусов, которые циркулируют", - заявил инфекционист, передает телеканал НАШ.
Но пока речь не идет о том, что для лечения этого вида вируса необходимы какие-то особенные препараты или особый подход к лечению.
Аристов отметил, что точно не ясно, как новый вид коронавируса будет действовать на антитела у людей. Возможно вакцины нужно будет изменить, но это медики смогут сделать без проблем.
Новый штамм коронавируса - о чем ранее сообщал Главред:
- 14 декабря британские ученые заявили о новом, мутировавшем варианте коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение болезни в юго-восточной части Англии.
- 19 декабря премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что в Лондоне и на юго-востоке Англии с воскресенья вводится новый, четвертый уровень ограничений в связи с появлением более быстро распространяющегося штамма коронавируса.
- Новый штамм коронавируса известен как VUI-202012/01. По словам Бориса Джонсона, он может быть намного опаснее известного ученым варианта.
- Сейчас страны массово закрывают транспортное сообщение с Великобританией. В ВОЗ призвали страны мира, особенно в Европе, удвоить карантинные мероприятия.
- Врач-инфекционист Виктор Петров заявил о том, что в Украине уже зафиксированы случаи заражения новым штаммом коронавируса.
- Но в Минздраве опровергли информацию, что новый вид коронавируса уже в Украине. По словам Игоря Кузина, в Украине пока не зарегистрировали случаев заражения новым мутировавшим штаммом коронавируса COVID-19.