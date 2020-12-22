​Инфекционист рассказал, чем грозит новый вид коронавируса​

Инфекционист рассказал об угрозе нового вида коронавируса / УНИАН

Инфекционист Вадим Аристов объяснил, опасен ли новый штамм коронавируса. По его словам, тот вид, который обнаружили в Британии, имеет такую же патогенность и не вызывает большую смертность и осложнений.

При этом Аристов отметил, что вирус распространяется более активно.

"В данный момент все, что может сделать наша страна, так это ограничить перемещение людей из мест очага нового вида COVID-19, ограничить прилет самолетов и усилить контроль на границе", - пояснил врач.

Инфекционист отметил, что медики не знают, какие варианты коронавируса заражают украинцев.

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"Возможно он у нас уже длительное время циркулирует. Поскольку у нас нет лабораторий, которые бы занимались секвенированием образцов вирусов, которые циркулируют", - заявил инфекционист, передает телеканал НАШ.

Но пока речь не идет о том, что для лечения этого вида вируса необходимы какие-то особенные препараты или особый подход к лечению.

Аристов отметил, что точно не ясно, как новый вид коронавируса будет действовать на антитела у людей. Возможно вакцины нужно будет изменить, но это медики смогут сделать без проблем.

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