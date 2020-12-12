Инфекционист рассказал, как правильно носить маску, чтобы не заболеть COVID-19

Нельзя оставлять зазоры в маске, через которые может проникнуть коронавирус - инфекционист / УНИАН

После начала эпидемии COVID-19 мир изменился, поэтому людям следует перестраивать свой образ жизни в соответствии с новыми вызовами. Уберечь здоровье от болезни поможет правильное ношение защитных масок, в соответствии с которым нельзя допускать, чтобы вирус проникал через мелкие зазоры.

Об этом заявил врач-инфекционист Вадим Аристов в эфире телеканала Украина 24, комментируя ситуацию с влиянием пандемии COVID-19 на жизнедеятельность людей.

По его словам, люди должны перестроить свой образ жизни и определенные правила в связи с коронавирусной ситуацией. Это касается всех сфер деятельности, с которыми связан человек.

"Сейчас работает процесс — защиты своих дыхательных путей, перестройки вентиляции, влажности, того, как ты питаешься, как ты общаешься с людьми, держишь дистанцию ​​и так далее. Нам нужно начать жить по правилам уже нового мира, и общаться с друзьями, и работать надо по-другому, проводить путешествия и тому подобное", - считает Аристов.Читайте такжеНазваны четкие признаки, когда тканевую маску надо менять

Также эксперт утверждает, что именно правильное ношение защитных масок поможет уберечься от COVID-19. При ношении масок нельзя оставлять зазоры, через которые можно вдохнуть вирус.

"Мы купили предметы, но оставляем много зазоров. Вирус проникает через мелкие зазоры, и если маску где-то не доносили и вдохнули воздух с вирусом, то вы заболеете", - подчеркнул Виктор Аристов.

Защитные маски в период эпидемии COVID-19