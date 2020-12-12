Инфекционист рассказал, как правильно носить маску, чтобы не заболеть COVID-19

Чтобы уберечься от коронавируса, людям нужно научиться жить в рамках новых правил, считает Вадим Аристов.
После начала эпидемии COVID-19 мир изменился, поэтому людям следует перестраивать свой образ жизни в соответствии с новыми вызовами. Уберечь здоровье от болезни поможет правильное ношение защитных масок, в соответствии с которым нельзя допускать, чтобы вирус проникал через мелкие зазоры.
Об этом заявил врач-инфекционист Вадим Аристов в эфире телеканала Украина 24, комментируя ситуацию с влиянием пандемии COVID-19 на жизнедеятельность людей.
По его словам, люди должны перестроить свой образ жизни и определенные правила в связи с коронавирусной ситуацией. Это касается всех сфер деятельности, с которыми связан человек.
"Сейчас работает процесс — защиты своих дыхательных путей, перестройки вентиляции, влажности, того, как ты питаешься, как ты общаешься с людьми, держишь дистанцию и так далее. Нам нужно начать жить по правилам уже нового мира, и общаться с друзьями, и работать надо по-другому, проводить путешествия и тому подобное", - считает Аристов.Читайте такжеНазваны четкие признаки, когда тканевую маску надо менять
Также эксперт утверждает, что именно правильное ношение защитных масок поможет уберечься от COVID-19. При ношении масок нельзя оставлять зазоры, через которые можно вдохнуть вирус.
"Мы купили предметы, но оставляем много зазоров. Вирус проникает через мелкие зазоры, и если маску где-то не доносили и вдохнули воздух с вирусом, то вы заболеете", - подчеркнул Виктор Аристов.
Защитные маски в период эпидемии COVID-19
- Всемирная организация здравоохранения 2 декабря ужесточила рекомендации относительно ношения защитных масок. ВОЗ рекомендует носить маски во всех общественных местах, где невозможно обеспечить надлежащую вентиляцию или социальное дистанцирование.
- Заместитель главного врача Англии Джонатан Ван-Там высказал предположение, согласно которому, даже несмотря на перспективы вакцинации и снижению эпидемических рисков, люди будут носить маски еще несколько лет.
- Российский врач-инфекционист Елена Белова акцентировала внимание на том, что маску не стоит носить на улице в морозную погоду, так как в процессе образования влаги средство защиты быстро теряет свои свойства.