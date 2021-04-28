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Инфекционист рассказал, когда ожидать новой вспышки COVID-19 в Украине

28 апреля 2021, 19:13
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По словам медика, эпидемия коронавируса стремительно утихает.

Больница
Чего ждать от коронавируса в Украине / Reuters

Врач-инфекционист Киевской городской клинической больницы №4 Евгений Дубровский заявил, что эпидемия коронавируса в Украине стремительно угасает и подчиняется общим инфекционным законам.

При этом медик отмечает, что сейчас трудно спрогнозировать, ждет ли нас в будущем вспышка COVID-19.

"Мы сейчас опять выходим на спокойный, нормальный ритм. Еще немного и лето с его эффективными природными и социальными составляющими поможет более-менее безопасно пережить определенный промежуток времени. Но, возможно, еще будут значительные ухудшения", — написал врач в Facebook.

По его словам, к вероятным ухудшениям ситуации с заболеваемостью COVID-19 стоит быть готовым и назвал одну из главных проблем в Украине - это самолечение от инфекции.

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"Лучше готовиться заранее. Как медицинской системе, так и каждому лично. А первая лучшая подготовка — это заботиться о своем здоровье и здоровье своих близких. Украина пока не является здоровой нацией. К большому сожалению. Огромный процент людей с диабетом, избыточным весом, сердечными и сосудистыми заболеваниями... Вредные привычки и халатное отношение к самому себе. Здоровье нации должно стать приоритетной национальной идеей и программой. Тогда ни COVID-19, ни грипп, ни другие напасти не будут наносить такого вреда", — добавил инфекционист.

Он отметил, что коронавирус становится сезонным заболеванием, потому очевидно вспышки будут именно в осенне-зимний период.

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Коронавирус в Украине – о чем ранее сообщал Главред:

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