Инфекционист рассказал, сколько продержится у переболевших иммунитет к COVID-19

Сколько продержится у переболевших иммунитет к COVID-19 / УНИАН

Известный украинский медик-инфекционист Евгений Дубровский утверждает, что у людей, которые переболели COVID-19, может организоваться два типа иммунитета.

Деталями собственного исследования врач из киевской больницы №4 поделился с пользователями Facebook. По данным Дубровского, у людей после COVID-19 появляются антитела, которые определяются анализами и пресловутый клеточный иммунитет.

"Ученые утверждают, что главным противовирусной защитой является клеточный иммунитет. Он действенный и более длительный. Гуморальный (антитела) - играет второстепенную роль. С этим не поспоришь. Примеров по аналогии с другими инфекционными заболеваниями достаточно. Ковид не является исключением", ‒ написал медик.

Дубровский утверждает ‒ среди сорока его пациентов повторно COVID-19 заболел только один. У остальных тридцати девяти антитела к COVID-19 держались стабильно и очень медленно снижались.

"Те, кто переболел, сохранят иммунитет на годы. По крайней мере большинство. А вот сколько будет держаться иммунитет от прививки, пока очень трудно сказать, потому что таких данных еще нет в природе, прошло всего три месяца, пока держится. Даже если антитела упадут, все равно клетки памяти остаются. Если человек и заболеет, по крайней мере она не будет иметь серьезных побочных эффектов, серьезных осложнений", ‒ отметил медик.

Читайте такжеУ скольких людей есть естественный иммунитет к коронавирусу - ответ врачей

Коронавирус в мире – о чем сообщалось ранее: