Инфекционист рассказала об опасной болезни, которая возникает после COVID-19

Врач рассказала об осложнениях от COVID-19 / Фото Reuters

Врач-инфекционист Татьяна Логинова заявила, что у пациентов с коронавирусом могут развиваться постковидные грибковые инфекции.

По словам медика, такие инфекции дают серьезные осложнения на здоровье.

"Люди лечились не только стероидами, но и антибиотиками. Антибиотики также дают дисбиоз организма, у нас в стране чаще всего возникают кандидозы. А в данном случае на фоне антибиотикотерапии плюс кортикостероиды, которые угнетают воспалительные процессы, также могут прекрасно развиваться эти грибковые инфекции", - отметила врач, передает Украина 24.

По ее словам, эта инфекция может не только поражать глаза и носовую полость, а и легкие.

"Это очень серьезная постковидная инфекция, которая затягивает выздоровление после COVID-19. Это уже будет "лонгковид" усложненный, и будет требовать очень тщательного антимикотического лечения специальными препаратами", - сообщила Логинова.

Врач отметила, что в Украине чаще всего встречаются дисбактериозы, которые вызваны грибами Candida albicans и Aspergillus.

"Эти инфекции чаще всего бывают у людей с ослабленным иммунитетом, а также у веганов, потому что не образуются полноценные антитела. Мы всегда настаиваем на том, чтобы люди питались достойно, чтобы были полноценные белки в рационе", - сказала она.

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Стоит отметить, что в Индии была зафиксирована серия заражений так называемым "черным грибком" среди людей, которые лечатся или выздоровели от COVID-19.

Врачи считают, что инфицирование может быть вызвано приемом стероидов – необходимого лечения тяжелобольных пациентов с COVID-19.

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