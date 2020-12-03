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Инфекционист развенчал миф про полный локдаун в Украине

3 декабря 2020, 18:23

По его словам, вводя локдуан – власти Украины просто распишутся в собственном незнании и бессилии.

Инфекционист Дубровский развенчал миф про полный локдаун в Украине
Инфекционист Дубровский развенчал миф про полный локдаун в Украине / УНИАН

Локдаун в Украине не даст нужного эффекта и существенно не поможет в борьбе с коронавирусом – как на это надеются власти Украины. С таким заявлением выступил врач-инфекционист Евгений Дубровский.

"…существенно, серьезно это (введение локдауна – ред.) никак не повлияет (на уровень заболеваемости коронавирусом – ред.). А то, что закрыты кафе, закрыты кинотеатры, но при этом открыты электрички, метро, маршрутка… Это разве может как-то существенно повлиять? Ну да, заболеет, допустим, не 1 тысяча человек, а 950 — это что-то меняет? Ничего не меняет", — рассказал медик в эфире телеканала Украина 24.

По его словам, вводя локдуан – власти Украины просто распишутся в собственном незнании и бессилии. И подчеркнул, что локдаун — это самая крайняя мера.

"Локдаун — это символ, что ничего не получается, мы не знаем, что делать, мы просто ставим стоп-кран, и есть такой миф, что что-то произойдет. А что произойдет?" – риторически поинтересовался Дубровский.

Когда в Украине введут полный локдаун

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