Инфекционист развенчал миф про полный локдаун в Украине

По его словам, вводя локдуан – власти Украины просто распишутся в собственном незнании и бессилии.
Локдаун в Украине не даст нужного эффекта и существенно не поможет в борьбе с коронавирусом – как на это надеются власти Украины. С таким заявлением выступил врач-инфекционист Евгений Дубровский.
"…существенно, серьезно это (введение локдауна – ред.) никак не повлияет (на уровень заболеваемости коронавирусом – ред.). А то, что закрыты кафе, закрыты кинотеатры, но при этом открыты электрички, метро, маршрутка… Это разве может как-то существенно повлиять? Ну да, заболеет, допустим, не 1 тысяча человек, а 950 — это что-то меняет? Ничего не меняет", — рассказал медик в эфире телеканала Украина 24.
По его словам, вводя локдуан – власти Украины просто распишутся в собственном незнании и бессилии. И подчеркнул, что локдаун — это самая крайняя мера.
"Локдаун — это символ, что ничего не получается, мы не знаем, что делать, мы просто ставим стоп-кран, и есть такой миф, что что-то произойдет. А что произойдет?" – риторически поинтересовался Дубровский.
Когда в Украине введут полный локдаун
- Премьер Денис Шмыгаль раскрыл сценарий правительства насчет локдауна на Новый год. Премьер-министр предупредил об ограничениях на рождественско-новогодние праздники.
- Кабинет министров рассматривает возможность введения жесткого карантина в Украине на три недели с 2 по 21 января 2021 года. Карантинные меры могут усилить и в декабре в том случае, если в сутки будет фиксироваться более 30 тысяч заражений COVID-19.
- Источники СМИ в Кабмине и Офисе президента говорят о том, что локдауна в Украине может и не быть – власти планируют ограничиться усиленным карантином с 2 по 23 января.