Врач "сбила" эйфорию из-за вакцинации от COVID-19 и указала на серьезную проблему Украины

В украинских больницах не хватает людей для лечения тяжелейших больных коронавирусом, поделилась Ольга Голубовская / Скриншот

Заслуженный врач Украины, инфекционист Ольга Голубовская отметила, что в мире началась эйфория из-за старта вакцинации от COVID-19. Медик добавила, что есть "большой-большой вопрос" – насколько вакцина от коронавируса будет эффективна для преодоления заболевания.

Голубовская в эфире телеканала NewsOne также сказала, что в Украине в борьбе с коронавирусом возникла серьезная проблема – в больницах для лечения тяжелейших больных нет человеческого ресурса.

Собеседница поделилась, что выступает за ограничительные меры для борьбы с коронавирусом, поскольку они все равно уменьшают количество больных.

"…это просто невероятный ресурс – люди по два месяца лежат, требуют огромного ресурса человеческого – каждый тяжелейший больной, его просто нет", – заявила эксперт.

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