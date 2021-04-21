Инфекционист сообщила тревожные данные об антителах и коронавирусе

Голубовская рассказала о вероятности заболеть коронавирусом при высоком уровне антител / УНИАН

Врач-инфекционист Ольга Голубовская заявила, что вероятность заболеть коронавирусом высока даже в случае высокого уровня антител к нему.

"Явное клиническое заболевание COVID-19 возникает не у всех. Некоторые чувствуют только легкое недомогание, например, насморк. Однако в дальнейшем оказывается, что у них уровень антител к COVID-19 достаточно высок. Если человек иммунный, то вероятность заболеть все равно остается, но тяжелое течение развиться не должно. Впрочем, будущей осенью ситуация может существенно измениться", — отмечает Голубовская, передает Telegram-канал Коронавирус_инфо.

По ее словам, ранее медицинское сообщество считало, что третья волна COVID-19, по аналогии с эпидемией "испанки", будет легче, чем две предыдущие.

"Но вирус получил клинически значимые мутации, поэтому прогнозировать дальнейший ход пандемии COVID-19 крайне трудно", - добавила инфекционист.

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