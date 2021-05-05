Инфекционист встревожил заявлением из-за новых мутаций COVID-19

Коронавирус останется с нами навсегда / Фото Reuters

Врач-инфекционист Владимир Курпита рассказал, что каждую неделю в мире появляются две новые мутации коронавируса.

По словам медика, теперь COVID-19 останется с нами навсегда. Он может менять свою форму, проявления, особенности, но он точно останется.

"Вирус мутирует очень сильно. У него каждую неделю появляются две новые мутации. Мы сейчас знаем о нем очень много, но к чему это приведет в будущем – нам пока не известно", – отметил специалист, пишет Сегодня.

Курпита рассказал, как уберечься от коронавируса, к примеру, во время майских праздников.

"Вы должны договориться в компании, если кто-то из вас имеет какие-то признаки заболевания – даже если вам кажется, что это насморк, – лучше не идите на встречу или на празднование, побудьте дома", – предупредил медик.

По словам инфекциониста, заразиться COVID-19 можно только при условии личного контакта с больным.

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"Он не возникает в воздухе. Если вы попадаете в скопление людей – неважно, зимой или летом, – если у вас имеется тесный контакт, вероятнее всего, что вы проконтактируете с этим вирусом", – добавил инфекционист.

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